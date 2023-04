USAs regjering anker Texas-dommers forsøk på å forby abortpiller

– Distriktsdomstolens ekstraordinære kjennelse, som mangler sidestykke, må stilles i bero i påvente av anken, sier departementet i en rettslig begjæring mandag.

Det var fredag at dommer Matthew Kacsmaryk i Texas besluttet å inndra den 23 år gamle FDA-godkjennelsen av legemiddelet mifepriston. Kjennelsen fra Kacsmaryk, som ble utnevnt av republikaneren Donald Trump, ville trådt i kraft en uke senere med mindre føderale myndigheter anket.

Legemiddelet brukes til medikamentell abort og har vært godkjent av det amerikanske legemiddelverket FDA helt siden 2000. Mifepriston brukes i over halvparten av abortene i USA og brukes også i Norge, der ni av ti aborter gjennomføres ved bruk av medikamenter.

Reiser tvil ved vitenskapelige vurderinger

Justisdepartementet går hardt ut mot kjennelsen, som ville ha fått landsomfattende konsekvenser.

– Dersom domstolens ordre får tre i kraft, vil den blokkere FDAs vitenskapelige vurdering og påføre kvinner alvorlig skade. Spesielt gjelder det der mifepriston er en medisinsk eller praktisk nødvendighet, skriver justisdepartementet i sin begjæring.

Det finnes knapt noen presedens for at en enkeltdommer lokalt kan overstyre FDAs medisinske vurderinger som gjelder for hele landet.

Havner trolig i høyesterett

Kacsmaryks ordre kom nesten samtidig med en annen og motstridende kjennelse. En føderal dommer i delstaten Washington ba der amerikanske myndigheter om å sikre tilgangen til mifepriston i minst 17 delstater der demokrater har gått til søksmål. Dommeren, utnevnt av demokraten Barack Obama, påpekte at legemiddelet er trygt og lovlig.

Kacsmaryk formulerte seg i sin kjennelse i et språk som brukes av abortmotstandere og beskrev hvordan medisinen brukes til «å drepe det ufødte menneske».

De motstridende kjennelsene i rettsvesenet kommer trolig til å gjøre at saken havner raskere i høyesterett enn det som normalt ville vært tilfelle.

Lover kamp mot nasjonalt abortforbud

Høyesterett opphevet i fjor Roe v. Wade-kjennelsen som hadde gitt kvinner rett til selvbestemt abort i 50 år i USA.

President Joe Biden lovet i forrige uke å kjempe mot forsøkene på å forby mifepriston. Han beskrev det som et forsøk på å frata kvinner grunnleggende friheter og sette deres helse i fare.

– Det er det neste store skrittet mot det nasjonale abortforbudet som republikanskvalgte personer har lovet å innføre i Amerika, sa Biden.

FDA: Trygg og effektiv gjennom mange år

Dommer Kacsmaryk hevdet i sin kjennelse at abortmedisinen har ført til tusenvis av uheldige hendelser blant kvinner og jenter.

Men FDA, forskere og legemiddelprodusenten har påpekt at medisinen, som brukes i løpet av svangerskapets første ti uker, har vist seg å være trygg og effektiv gjennom flere tiår.

FDA anslår at 5,6 millioner amerikanere har brukt mifepriston til å avslutte svangerskap siden medikamentet ble godkjent.