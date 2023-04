To ansatte i katolsk bistandsorganisasjon drept

Det er innført restriksjoner i tre byer i Amhara-regionen som følge av protestene mot regjeringens planer om å slå regionale militærstyrker sammen med den føderale hæren eller de regionale politistyrkene.

Organisasjonen Catholic Relief Services, som er basert i USA, sier i en uttalelse at to av deres ansatte ble skutt og drept i Amhara søndag, samtidig som det ble holdt store demonstrasjoner i flere av byene i regionen.

Denne sanseløse volden gjør oss triste — Catholic Relief Services i uttalelse

Sjåfør og sikkerhetssjef

Sikkerhetssjef Chuol Tongyik og sjåføren Amare Kindeya ble skutt og drept da de kjørte i en av organisasjonens biler, på vei tilbake til hovedstaden Addis Abeba etter et oppdrag. Detaljer om drapene er ellers ikke kjent, melder organisasjonen på sine nettsider.

«Dybden i vårt sjokk og sorg er vanskelig å måle, og denne sanseløse volden gjør oss triste», står det i meldingen.

Chuol Tongyik (37) begynte som sikkerhetssjef i organisasjonen i desember 2021, og Amare Kindey (43) hadde vært sjåfør siden 2019.

---

Catholic Relief Services

Catholic Relief Services er den største, katolske hjelpeorganisasjonen i USA.

De arbeider i mer enn 116 land.

Organisasjonen har eksistert siden 1943.

---

Opptøyene i Amhara-regionen har pågått siden onsdag i påskeuka og er utløst av at etiopiske myndigheter vil oppløse den paramilitære styrken i regionen, ifølge BBC. Denne regionale hærstyrken vil de ha inn i de føderale styrkene for å få en nasjonal enhet.

Demonstrantene frykter at beslutningen vil føre til at de blir sårbare og utsatte for angrep fra naboregioner. Omfanget av demonstrasjonene i provinsen er vanskelig å fastslå da regionen ikke slipper til journalister på grunn av det myndighetene sier er sikkerhetsårsaker.

Anklaget for menneskerettighetsrbrudd

Enkelte av Etiopias delstater har i løpet av de siste 15 årene opprettet egne regionale militærstyrker, og det er disse regjeringen nå vil omstrukturere. Styrkene er omstridt, spesielt i forbindelse med krigen i Tigray, og sikkerhetsstyrker som har operert i Amhara, er anklaget for alvorlige menneskerettighetsbrudd.