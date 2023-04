– Vi er veldig takknemlige og gleder oss over at kronprinsen er høy beskytter for årets TV-aksjon, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Pengene som organisasjonen regner med kommer inn fra aksjonen, skal bidra til at over 100.000 barn kan leve et vanlig liv.

– Å gi barn pusterom i en vanskelig situasjon er det årets TV-aksjon handler om, sier Lange.

TV-aksjonen har blitt arrangert siden 1974, og kongefamilien har tatt del siden starten.