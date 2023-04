Netanyahu sier han ikke vil la Hamas etablere seg i Libanon

Harde sammenstøt, skyteepisoder, rakettangrep og et bilangrep har lagt en demper på feiringen av kristen og jødisk påske og muslimsk ramadan som i år faller sammen.

Dagen etter at israelsk politi onsdag stormet al-Aqsa-moskeen midt under bønnen, ble et 30-tall raketter skutt mot Israel fra Libanon i et angrep som Israel hevder Hamas sto bak. Israel bombet deretter mål i både Sør-Libanon og Gazastripen

– Vi vil ikke la terror-Hamas etablere seg i Libanon, sa Netanyahu søndag og lovte kamp på «alle fronter».

Voldsepisodene mellom Israel og palestinerne var allerede i sterk økning da Netanyahus regjering, som er den mest høyreorienterte og ytterliggående i landets historie, ble innsatt i desember.

Kort etter kom det til massive protester i Israel da regjeringen ville innføre en omstridt rettsreform.