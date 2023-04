– Jeg planlegger å stille, Al, men vi er ikke klare til å kunngjøre det ennå, sier Biden i et intervju med Al Roker i NBC Today.

I en meningsmåling utført for CNN for to dager siden sa bare 32 prosent av de spurte at Biden fortjener en ny periode i Det hvite hus.

Biden er 80 år gammel og har vært president siden januar 2021.

Det er ikke kjent hvilken kandidat Republikanerne vil stille med, men tidligere president Donald Trump (76) har alt meldt seg på i kappløpet.