Etter katastrofevalget i 2021 var utgangspunktet faretruende da et svekket KrF måtte redde valglister til en ny prøve: Kommunevalget i år. Fredag før påske gikk fristen ut – og nøkkelfolk kunne puste ut.

Nedgangen er ikke stor, men kunne vært verre: Partiet stiller lister i 209 kommuner – syv av disse er felleslister. KrF bød på 220 lister i 2019.

Men alle 50 største kommuner har KrF-lister – 85 prosent av velgerne kan nås.

– Jobben har vært veldig krevende underveis. Men de siste månedene har det vært gjennombrudd flere steder, sier konstituert generalsekretær Erling Ekroll til Vårt Land.

Høstens lokalvalg handler mye om å holde skansen – og ikke tape mer terreng som landsdekkende parti. Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning setter ord på dramaet:

– KrF startet i sin tid som et regionalt parti, ble et nasjonalt – og trues av å bli et regionalt igjen, sier han.

Comeback – og litt tilsig fra Sp

Hvor har Kristelig Folkeparti muskler før høstens valg? Hvor sliter partiet? Vårt Land har sjekket. I oversikten «listegeneral» Mikal Valland Nordli gir opplysninger fra er det også «gladnyheter»:

I Kongsberg stiller KrF igjen liste etter flere år uten.

På mindre steder som Askvoll og i Hamarøy er KrF tilbake. I sistnevnte ble listen nylig klar, og flere tidligere Sp-folk er nominert.

Det siste er et trekk andre steder også:

– Vi vet at vi har fått over folk som har stått på Sps lister og nå stiller for KrF, sier generalsekretær Ekroll.

GENERAL. Erling Ekroll (til venstre)er konstituert generalsekretær i KrF. Han har vært øverste ansvarlig for å drive frem valglister der partiet har tapt mark. Her med nestleder Dag Inge Ulstein. (Erlend Berge)

Uten lister? Da fanger man i alle fall ikke velgere

Forrige kommunevalg var KrFs verste etter krigen: Fire prosent – med et «nødskrik». Høsten i forveien herjet retningsstriden – som ga partiet senvirkninger.

Slikt påvirker også styrken til å få lister på plass. Og i sin tur muligheten for et bra valg:

– Den nasjonale oppslutningen ved kommunevalg avhenger jo av at det finnes KrF-lister å stemme på. I den situasjonen KrF er i, er det avgjørende å lykkes med å stille lister lokalt for å beholde de velgerne man har, sier valgforsker Johannes Bergh.

---

Ruster seg til valg

KrF fikk 4,0 prosent nasjonalt ved forrige kommunevalg.

Men antall medlemmer synker: KrF mistet 1.789 i 2022.

Av de fire minste partiene på Stortinget stiller Venstre flere lister enn KrF – Rødt og MDG færre.

---

KrF brukte «trafikklys-modell». Her lyser det rødt

For å berge kommunelister i utsatte områder, har KrF-apparatet jobbet systematisk ut fra en «trafikklys-modell».

– Vi kartla kommuner hvor det var rødt, gult og grønt. At vi kom i havn så godt som nå, er resultatet av en stor og god laginnsats, sier Ekroll.

Men selv etter dugnaden er det farlig rødt flere steder i Norge. Ikke minst i nord:

I Finnmark er det bare i byene Alta og Hammerfest man kan bruke en lokal KrF-liste. I Vadsø er det slutt.

I Troms er det KrF-liste i åtte av 21 kommuner – inkludert bastionen Skjervøy med KrF-ordfører.

Nordland er bedre stilt – og gikk fra gult til grønt. I Trøndelag har halvparten av kommunene KrF-liste. Men i Steinkjer lyktes ikke partiet med å bevare listen.

KJERNELAND: KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland i aksjon i Stavanger, under forrige valgkamp. I Rogaland er KrFs listemeny så komplett som mulig. (Erlend Berge)

Kom seg ikke til hektene etter smellen

Men Innlandet utenom byene er ganske rød sone for KrF. Partiet er ikke kommet til hektene etter smellen i 2019: KrF tapte 12 av 20 kommunestyrerepresentanter – og gikk fra én til null mandater i åtte kommuner.

Blant dem var Nord-Aurdal i Valdres, der KrF er listeløs i år. Men i arealstore Ringsaker satser KrF på å gjenerobre det tapte mandatet.

I Hallingdal, i det som igjen blir Buskerud, lyser det fortsatt rødt: Bare i Hemsedal består KrFs kommuneliste – Ål og Gol er uten. I Flå er det kompaniskap med Ap.

Dette er KrFs gromstrøk – alt er grønt før valget

Har striden rundt sidevalget i 2018 skylden for vansker i innlandsstrøk? Ekroll svarer:

– Bildet er sammensatt. Men det er ikke tvil om at året 2018 påvirket KrF og demotiverte mange. Dessuten styrket jo Sp seg inn mot forrige stortingsvalg. Men historisk står vi ikke sterkt i Innlandet og Hallingdal.

Der det virkelig er grønt for partiet er i kjerneområdene vest- og sørpå:

Rogaland mangler bare minikommunen Utsira for å gi komplett meny.

I Vestland kan man stemme KrF i 30 av 43 kommuner.

I KrFs egen oversikt mangler Agder liste bare i et par kommuner i Setesdal, men også kystbyen Risør.

Måtte trø til i gammelt gullfylke

I Møre og Romsdal har KrF slitt. KrF blir uten liste i Kristiansund, men har hentet inn over 20 av 27 mulige lister i det som før var et kraftfylke for partiet. Partitopper har drevet utstrakt reising for å mobilisere på grasrota.

– Vi har mistet oppslutning gjennom de siste valgene, men har et potensial. En større satsing i dette fylket har så vidt begynt, opplyser Ekroll.

For å stoppe forvitring som landsdekkende parti er det brukt krefter for å gjenvinne styrke i folkerike områder på Østlandet.

I Telemark og Vestfold mangler tre kommuner på full pott.

Akershus er «grønt» og komplett, minus den tidligere Opplands-kommunen Lunner.

Østfold mangler bare liste i Hvaler – i Marker er det fellesliste.

VAFFELPARTIET: Tradisjon der KrF møter velgere: Vafler i valgkiosken. (Erlend Berge)

Den viktige fire-prosenten: – Fair sjanse, mener ekspert

– Akershus blir viktig for KrFs oppslutning, fordi fylket er folketett. Og Østfold er historisk sett et bra KrF-område, sier gallupekspert Johan Giertsen i Pollofpolls.

Lokalgalluper hittil viser at KrF stort sett holder stillingen fra forrige kommunevalg i landsdeler der partiet tradisjonelt har stått sterkt. I disse kan gode sifre i byene avgjøre.

– Gitt medieskygge og KrFs situasjon bør man være fornøyd med lokale målinger så langt. KrF bør ha en fair sjanse til å nå fire prosent nasjonalt, mener Giertsen.