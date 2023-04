Steinkjer: Åpner kirka i ettermiddag

Søndag ettermiddag avholdt politiet pressekonferanse hvor de redegjorde for etterforskninga av bildrapet som skjedde i Steinkjer på påskeaften, hvor tre personer ble påkjørt av en varebil.

Søndag formiddag ble det kjent at én av de skadde, en mann i 20-åra, var omkommet.

Gjerningsmannen er foreløpig sikta for uaktsomt drap, men et sentralt spørsmål i etterforskninga videre blir om påkjørslene var en villet handling.

Politiadvokat Malin Borg og etterforskningsleder Kjetil Mollan forklarte at politiet til nå ikke har noe klare holdepunkter for dette, men at blant annet vitneutsagn gjør at dette er en hypotese de holder åpen.

Tidligere på dagen ble det også kjent at Politidirektøren har utstedt ordre om midlertidig nasjonal bevæpning av politiet som en reaksjon på nattens hendelse.

Like i nærheten av kirka

Gustav Danielsen er tidligere prost i Stiklestad, og er for tida vikarprest i Steinkjer. Han forteller at menigheten i natt feira påskeaftengudstjeneste i kirka som ligger noen steinkast unna stedet hvor hendelsen skjedde.

– Gudstjenesten ble ferdig halvannen time før det skjedde. Så våkna vi altså til nyheten i dag tidlig, og kom til stengt gate før påskedagsgudstjenesten. Det er veldig fælt.

Han forteller at gudstjenesten ble avholdt som planlagt, men at de skadde var med i forbønnen til menigheten. Like etter at gudstjenesten var avslutta kom nyheten om at én av de skadde, en mann i 20-åra, var omkommet.

– Hvordan reagerer de du har snakka med?

– Folk er triste, først og fremst. Vi veit jo ikke alt om hendelsesforløpet enda, men det er uansett en dypt tragisk hendelse.

Vil åpne i ettermiddag

PREST: Gustav Danielsen sier at kirka nå vil bidra med det de kan. (Odd Erik Stendahl / Dnk)

– Hva foretar kirka seg nå, med tanke på å ivareta lokalsamfunnet?

– Vi er kobla på det kommunale kriseteamet, og bidrar inn der med det vi blir spurt om å bidra med. Vi har også vært i kontakt med en del unge som ønsker å komme sammen i kirkebygget.

Nære venner av omkomne har derfor fått komme sammen i kirka, men den er ennå ikke åpen for allmennheten.

Danielsen forteller at politiet, som fortsatt gjør vitneavhør, har bedt kirka vente med å åpne kirka for publikum.

– Men vi planlegger å åpne kirka for publikum seinere i dag, forhåpentligvis fra femtida.

Tidligere straffedømt

Ifølge VG har mannen tidligere blitt dømt for flere forhold: «Både promillekjøring og andre lovbrudd i ruspåvirket tilstand, men også for vold, ulovlig oppbevaring av våpen og trusler om terrorlignende handlinger».

I 2016 skal mannen ifølge avisa ha blitt dømt for å legge store steiner og andre tunge gjenstander på togsporet ved Steinkjer. Før saken kom opp for retten i 2018 skal han også ha sendt flere grove trusselmeldinger.