Blodig markering av langfredag på Filippinene

Den mangeårige tradisjonen i landsbyen San Pedro Cutud nord for hovedstaden Manila trekker årlig til seg tusenvis av turister og troende. Det er første gang på tre år seremonien kan gjennomføres som vanlig på grunn av pandemien.

På langfredag ble Jesus dømt til døden, etter å ha blitt forrådt av Judas. Dødsstraffen ble utført gjennom korsfestelse. Mens han var på korset ropte han «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Senere i påsken vender situasjonen seg som kjent for Jesus.

34 ganger

62 år gamle Ruben Enaje ble spikret opp på korset for 34. gang. På en pressekonferanse etterpå sa han at han ba for at koronapandemien og Russlands invasjon av Ukraina skulle ta slutt.

– Det er bare de to landene som er med i krigen, men vi blir alle påvirket, sa han mens han viste sine bandasjerte hender til journalistene.

På grunn av alderen har Enaje vurdert å slutte med tradisjonen, og sier han skal ta en endelig avgjørelse før fasten neste år. Han sier smerten ikke var like intens som fryktet, men han føler seg alltid nervøs i forkant, fordi han kan dø.

– Når jeg er på korset begynner kroppen min å bli kald. Når hendene mine er bundet lukker jeg øynene og sier meg selv og sier til meg selv at jeg kan klare dette.

APTOPIX Philippines Crucifixions TRADISJON: Hvert år korsfestes sterkt troende katolikker i en landsby i Filippinene på langfredag. (Aaron Favila/AP)

Folkelig katolisisme

Enaje lar seg spikre på korset hvert år i takknemlighet for å ha overlevd et fall fra 3. etasje i 1985. Han og de andre sju troende bar kroner lagd av greiner og torner mens de gikk mer enn en kilometer med tunge trekors på ryggen i stekende varme. Skuespillere kledd ut som romerske soldater spikret dem fast på korset på hender og føtter, og plantet korset i bakken i ti minutter.

Andre troende gikk barbeinte gjennom landsbyen mens de pisket seg selv på ryggen med bambuspinner og trebiter. Det grusomme skuet er et tegn på Filippinenes unike form for katolisisme, som blander kirkelige tradisjoner med folkelig overtro. Mange fattige i landsbyen forsøker å bøte for sine synder i seremonien, og be for de syke eller for et bedre liv.

Kirken er motstandere

Kirkelige ledere i Filippinene har forsøkt å forhindre korsfestelsene og selvpiskingen, og mener filippinere kan vise sin tro uten slik selvskading. Samtidig tiltrekker den unike tradisjonen turister. Mer enn 15.000 utenlandske og filippinske turister og troende samlet seg foran seremonien, og det var feststemning i bygda.

– De liker det fordi det ikke ligner noe annet i verden. Det er mindre grusomt enn folk tror. De tror det blir et skikkelig makabert syn, men det er ikke det. Det gjøres på et respektfullt vis. Tidligere har turister blitt oppriktig inspirert, og jeg tror de har dratt derfra med en nyfunnet respekt for folks tro, sier turoperatøren Johnson Gareth.