Putins sikkerhetsvakt hoppet av: – Presidenten vår er blitt en krigsforbryter

Gleb Karakulov er en av de mest høytstående personene som har flyktet fra Russland og åpent snakker om sin fortid i Putins tjeneste. Han satte seg på et fly fra Kasakhstan til Tyrkia 14. oktober i fjor sammen med kona og datteren.

Samtidig skrudde han av telefonen sin og sa et stille farvel til livet i Russland mens hjertet banket av spenning, forteller han.

Karakulov var offiser i Putins hemmelige elitestyrke som har én oppgave: Å passe på den russiske presidenten. Han har med seg inngående kunnskap om Putins liv og muligens gradert informasjon.

– Presidenten vår er blitt en krigsforbryter. Det er på tide å få slutt på denne krigen og slutte å være stille, sier Karakulov.

[ Kristen bokhandel varsler nedlegging ]

Moral og frykt for liv

Han sier at det var moralen som fikk ham til å hoppe av, samt frykten for sitt eget liv.

Nå snakker han ut, til tross for faren det kan medføre for ham selv og familien.

Historien hans er i grove trekk lik den andre avhoppere har fortalt. Han tegner et bilde av Putin som en karismatisk leder, som er blitt gradvis mer isolert. Putin bruker ikke mobil eller internett og insisterer på å få tilgang til statlige TV-kanaler hvor enn han går, forteller Karakulov.

Avhopperen forteller også nye detaljer om hvordan Putins paranoia tilsynelatende er blitt verre siden han gikk til invasjonskrig mot Ukraina i februar i fjor. Presidenten vil helst ikke fly lenger, og reiser i stedet i et pansret tog. Han har også beordret byggingen av en bunkers i den russiske ambassaden i Kasakhstan, utstyrt med sikre kommunikasjonslinjer, forteller Karakulov.

[ Støre om barnetrygd, arbeidslinja og gratis SFO ]

Viktig informasjon

Opplysningene avhopperen har med seg, kan være gull verdt for Vesten. En ikke navngitt kilde med sikkerhetsbakgrunn i et Nato-land, sier at det er svært stor interesse for slike opplysninger.

Russia Putin Vladimir Putin var en karismatisk leder, men er blitt gradvis mer isolert, sier avhopperen. (Ramil Sitdikov/AP)

– Dette kan ses på som et alvorlig slag for presidenten selv, fordi han er ekstremt opptatt av sin sikkerhet, og sikkerheten hans blir nå rammet, sier kilden.

Kreml har ikke svart på spørsmål om en kommentar til saken.

Karakulov hadde ansvaret for å sette opp de sikre kommunikasjonslinjene til Putin og hans statsminister når de beveget seg utenfor Kreml. Karakulov jobbet nært Putin og observerte ham bak lukkede dører fra 2009 til han flyktet i fjor.

– Putin er i god form

Nå bor avhopperen på skjult adresse. Dossier-senteret, som ble stiftet av den russiske opposisjonelle Mikhal Khodorkovskij, har intervjuet ham flere ganger. De delte intervjuene med nyhetsbyrået AP, NRK i Norge, DR i Danmark og SVT i Sverige.

Dossier-senteret har undersøkt Karakulovs pass og ID-kort fra sikkerhetsstyrken og kryssjekket opplysningene hans mot offentlig tilgjengelig materiale i Russland samt lekkede filer. AP har gjennomgått dette.

Jeg har aldri sett ham med en mobiltelefon. All informasjonen han får, er fra mennesker nær ham. Det er alt. Han lever i et slags informasjonsvakuum — Gleb Karakulov

Samtidig bekrefter tre kilder i USA og Russland Karakulovs identitet og personopplysninger. AP har også fått bekreftet at Karakulov nå er etterlyst i Russland for å ha desertert i en tid der det var militær mobilisering.

Karakulov forteller at han har vært på mer enn 180 reiser med Putin. Han sier at Putin i motsetning til enkelte rykter er i bedre form enn folk flest på sin alder. Presidenten har kun avlyst et fåtall turer på grunn av sykdom, sier avhopperen.

– Jeg har aldri sett ham med en mobiltelefon. All informasjonen han får, er fra mennesker nær ham. Det er alt. Han lever i et slags informasjonsvakuum, sier Karakulov.

– Han er rett og slett redd

Toget Putin foretrekker å reise med, ser ut som alle andre, men er pansret. Putin liker ikke at man kan spore flytrafikken, sier Karakulov.

– Jeg forstår at han rett og slett er redd, sier han.

Toget ble tatt i bruk regelmessig i oppbyggingsfasen før angrepet på Ukraina, sier Karakulov. Putin insisterte også på at strenge koronaregler ble fulgt i fjor, selv om pandemien var på tilbakemarsj. Vakter i sikkerhetsstyrken gikk i en toukers karantene på skift, så det alltid var noen som var klare til å reise med Putin på toget.

Karakulov forteller også at Putin har opprettet identiske kontorer flere steder. Detaljer helt ned til skrivebordet og bildene på veggen er like. I offentligheten kan det bli sagt at Putin er på ett kontor, mens han egentlig er et helt annet sted, sier Karakulov.

– Er patriot

Reisene er fulle av hemmelighold. Da Putin var i Sotsji, latet sikkerhetsvaktene hele tiden som om han var på vei til å dra. De rullet fram fly og sendte av gårde bilkortesjer mens Putin ble værende.

– Jeg tror det er et forsøk på å forvirre etterretningstjenester og hindre attentat, sier Karakulov.

Han sier at han kommer fra en patriotisk familie og at avhoppet hans overrasket dem. Foreldrene kunne han ikke snakke med om følelsene han bar på, før han hoppet av. De er blitt påvirket av flere år med informasjonskampanjer på statlig TV, sier han.

Karakulov nekter for at hans handlinger er upatriotiske. Han ber andre følge etter og ta bladet fra munnen.

– Patriotisme er når du elsker landet ditt. I dette tilfellet må vårt hjemland bli reddet fordi det er noe sprøtt og grusomt som skjer, sier han.