Én av ti tror på den fysisk oppstandne Jesus

NRK har kartlagt nordmenns tanker rundt noe av det mest sentrale i kristendommen: Jesu oppstandelse.

På spørsmålet «Tror du Jesus stod opp fra de døde?», svarer folk slik:

57 prosent svarer «Nei»

14 prosent svarer «Vet ikke»

12 prosent svarer «Ja, slik det står skrevet i Bibelen»

16 prosent svarer «Ja, men ikke fysisk»

Undersøkelsen er gjort av Norstat på oppdrag for NRK, og er basert på 1.009 respondenter.

Statskanalen har snakket med to markante kristne om deres forhold til spørsmålet.

Teolog Espen Ottosen mener ifølge NRK at det ikke gir mening å si at man er troende kristen om man ikke tror at Jesus stod opp fra de døde. Og at det var en fysisk person som etter 40 dager forsvant opp til himmelen.

– Det avgjørende spørsmålet for kristne er jo om Jesus var noe mer enn en profet, sier Ottosen til NRK.

ULIKT: Espen Ottosen og Olav Fykse Tveit har ulikt syn på om det gir mening å kalle seg kristen og ikke tro på den fysisk oppstandne Jesus. (Foto: Vårt Land)

Preses Olav Fykse Tveit mener på sin side at det går an å si at man er kristen, men ikke tror på at Jesus sto opp fra de døde. Han legger til at det er grunnleggende for den kristne tro at Jesus stod opp fra graven og dermed viste seg som Gud og Guds sønn.

– Hvis man ikke har med det, så er det vanskelig å si at det er den kristne tro man har. Fordi kirken tror på det utrolige og usannsynlige ut fra våre erfaringer, sier Tveit.

Olav Fykse Tveit sier til NRK at han sliter med å tro på at Jesus faktisk gikk blant disiplene etter at han døde. Han legger til:

– Det er en tillit jeg har til Gud som gjør at jeg tror på oppstandelsen, så jeg tror på den oppstandne.

