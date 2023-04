Svensk domstol: Politiet må tillate koranbrenning

Politiets beslutning om å nekte tillatelse til koranbrenning utenfor Tyrkias og Iraks ambassader i februar var derfor feil, er domstolens konklusjon.

To ganger på åtte dager i februar ga ikke politiet i Stockholm en slik tillatelse, etter dialog med sikkerhetspolitiet Säpo. Begrunnelsen deres var at koranbrenningen kunne føre til alvorlige trusler mot den nasjonale sikkerheten.

– Forvaltningsretten anser ikke at de omstendighetene som har ligget til grunn for politiets beslutning, er tilstrekkelige for å nekte tillatelse i de to aktuelle tilfellene. Politiets beslutning skal derfor oppheves, heter det i en pressemelding fra retten.

Tidligere i år fastslo en annen domstol at politiet gjorde feil i å stanse en demonstrasjon i Norrköping i april 2022. Den gangen ville den høyreekstreme provokatøren Rasmus Paludan brenne en koran.

Paludan sto bak en koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm i januar. Senere lovet han å brenne en koran utenfor Tyrkias ambassade i København hver fredag fram til Tyrkia godkjente Sveriges Nato-søknad. Det er ikke kjent om det var Paludan som ble nektet tillatelse til å brenne koranen i februar.