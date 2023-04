Røde Kors-komité kutter 1.500 stillinger

Ifølge ICRC har reduserte budsjetter til humanitær bistand de neste to årene tvunget dem til å redusere antallet stillinger i hjelpeorganisasjonen.

– Rundt 1.500 stillinger over hele verden må kuttes i løpet av de neste 12 månedene, heter det i en uttalelse tirsdag.

ICRC understreker at dette i hovedsak vil skje gjennom rekrutteringsstopp og ved at folk går av med pensjon eller sier opp.

– Vi gjør alt vi kan for å redusere antallet berørte personer, heter det.

ICRC erkjenner at kuttene også vil bety at minst 20 av hjelpeorganisasjonens totalt 350 kontorer rundt om i verden må stenge.

Opprinnelig hadde ICRC ambisjoner om å samle inn totalt 2,8 milliarder sveitsiske franc, i underkant av 32 milliarder kroner, til finansiering av hjelpeorganisasjonens arbeid i år. Budsjettet er nå revidert til 2 milliarder franc som følge av manglende bistandsstøtte.

– Vi trenger fortsatt betydelig støtte fra våre givere for å opprettholde vårt humanitære arbeid, sier ICRC.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen ble grunnlagt for 160 år siden, og har i dag over 20.000 ansatte i over 100 land.

