Mer enn 3.000 gudstjenester i løpet av påsken

– Påsken er mer enn påskekrim og Kvikk Lunsj, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

Den stille uke som går fra palmesøndag til påskedagen blir markert i kirker over hele landet. I tidsrommet mellom skjærtorsdag og 2. påskedag, holdes det flere enn 3.000 gudstjenester. Livet og døden står sentralt i påskegudstjenestene.

– Påskens fortelling handler om at døden og mørket ikke får det siste ordet. Den handler om en kjærlighet som er større enn døden, som sprenger dødens grenser. Påskenatt vinner lyset over mørket, og livet over døden. Derfor kan vi si god påske – også i år, selv om verden rystes av krig og lidelse.