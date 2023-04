Pave Frans deltok på palmesøndagsmesse

Den katolske kirkes 86 år gamle overhode ankom Petersplassen i sin hvite bil og vinket til de rundt 30.000 frammøtte.

Paven så alvorstynget ut da han fulgte en prosesjon av rødkledde kardinaler og andre religiøse ledere, som bar palmeblader og grener fra oliventrær.

Pave Frans ble lørdag utskrevet fra Gemelli-sykehuset i Roma, der han i tre dager fikk behandling for bronkitt.

– Jeg lever fortsatt, var hans lakoniske kommentar da han forlot sykehuset, men alderen begynner åpenbart å tynge. Ifølge Vatikanet er han ikke lenger i stand til å stå i lengre tid.

Søndagens messe på Petersplassen fulgte paven sittende. Stemmen var sterk da han åpnet messen, men ble raskt svakere og hes. Til tross for dette holdt han en 15 minutter lang preken, før han overlot mikrofonen til en kardinal.

Etter messen takket han de frammøtte og alle som ba for ham mens han var innlagt på sykehuset.

– Jeg takker dere både for deltakelsen og også for at dere har bedt de siste dagene. Takk skal dere ha, sa han.