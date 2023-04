Taliban stenger kvinnedrevet radiostasjon i Afghanistan

Sadai Banowan – som betyr kvinners stemme på dari – er Afghanistans eneste radiostasjon som drives av kvinner, ifølge nyhetsbyrået AP. Kanalen gikk på lufta for ti år siden og har åtte ansatte, hvorav seks kvinner, i Faizabad.

Nå anklages kanalen for å ha brutt Taliban-styrets lover en rekke ganger ved å kringkaste sanger og musikk under den muslimske høytidsmåneden ramadan. Derfor er radiostasjonen stengt, opplyser Moezuddin Ahmadi, direktør for informasjon og kultur i provinsen Badakhshan.

Sadai Banowans sjef Najia Sorosh benekter at de har brutt noen regler og kaller stengingen for en unødvendig konspirasjon.

