Ella Marie Hætta Isaksen hedret med Fritt Ords Honnør

– Kunstneren og aktivisten Isaksen er blitt et sterkt symbol på den fornyede rettighetskampen urfolk har ført i Norge, 40 år etter Alta-aksjonene, skrev Fritt Ord da det i begynnelsen av mars ble kjent at Hætta Isaksen skulle motta hedersprisen-

Fritt Ords Honnør består av et beløp på 100.000 kroner. Prisen deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.

– Isaksen har stått sentralt ved å forene kultur, aktivisme og arbeid for minoritetsvern og urfolksretter på måter som har nådd svært mange, sier styreleder Grete Brochmann.

Kritiserer pressen

Isaksen tok selv anledningen torsdag til å rette søkelyset mot pressens dekning av Fosen-saken, som har stått hennes hjerte nært.

– Norsk presse burde vunnet pris for konsekvent å klare å avspore debatten om Fosen, sa Isaksen i sin tale da hun torsdag formiddag mottok Fritt Ords Honnør.

Hun var selv en frontfigur i demonstrasjonene mot regjeringens manglende oppfølging av høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen i Trøndelag.

Skyter fra hofta

– I saker som omhandler minoriteter holder det ikke at journalister, faste spaltister og redaktører bare skyter fra hofta. For de som tar støyten for det er samiske barn i skolegården, som må møte alt det grumset som mediene sveiver opp, sier hun.

– Det er ikke et kvalitetstegn at norske medier ikke ser forskjellen på en legitim motstemme, og ren og skjær rasisme.

















