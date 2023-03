Dei tre søstrene vann saka mot Utlendingsnemnda

Vårt Land har tidlegare omtala historia til Faustina, Gloria og Brenda. Dei kom til Noreg på familiegjenforeining i 2016, for å bu saman med faren. Dei levde over eit år i ein heim med store konfliktar før dei vart kasta ut av faren.

Staten vil senda dei ut av landet, dels fordi familielivet med far braut saman, dels fordi søstrene skal ha oppgjeve feil identitet.

Dei tre søstrene har saksøkte staten ved Utlendingsnemnda (Une). I går kom dommen, som gjev søstrene fullt medhald.

«Retten har kommet til at alle vedtakene som er bragt inn for retten til prøving, er bygget på feil vurdering av faktum om søstrenes identitet, idet søstrenes oppgitte identitet til norske myndigheter er sannsynliggjort.»

Usamd med Une

I saka har også Une peika på at søstrene ikkje lenger «utøver et familieliv» med far. Det meiner Une bryt med føresetnaden for famililiegjenforeining.

I dommen kjem det også kritikk av denne rettsforståinga:

«Retten har videre kommet til at det også hefter feil ved myndighetenes rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i tilbakekallsvedtakene og i vedtakene om avslag på permanent oppholdstillatelse når avslagene også er begrunnet i at familielivet med faren var brutt etter at omsorgen for søstrene var overtatt av barnevernet.»

Uklart om saka blir anka

Det er ikkje klart om Une vil anka dommen. Oslo Tingrett gjev dei tre søstrene medhald i begjæringa om mellombels forføyning. Då er dei skjerma frå tvangsretur til heimlandet i påvente av rettskraftig dom.

Retten viser til situasjonen Faustina er i, med ein baby og eit barn på 2,5 år:

«Faustina har to små barn under 3 år i Norge, som trolig vil bli adskilt fra sin mor i en av de viktigste faser av et barns utvikling. Skadene barna kan bli påført ved å miste sin mor i denne perioden vil i så fall være irreversible.»

Tek omsyn til at dei utdannar seg

Retten viser også til at Gloria og Brenda held på å avslutta utdanning som helsefagarbeidarar. Då ville ei utsending få store økonomiske konsekvenser for søstrene.

UNE må også betala saksomkostningar i saka, som er på 557.173 kroner.

Saka blir oppdatert.