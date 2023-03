Kirkens Bymisjon klaget inn Brennpunkt til PFU: NRK ble felt

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte i en lukket behandling onsdag, skriver Medier24.

Det var Kirkens Bymisjon som klaget inn Brennpunkt-dokumentaren om massasjesalonger til PFU. Nå er NRK felt etter Vær Varsom-plakatens punkter 4.1 om saklighet og omtanke og 4.7 om identifisering.

NRK har ikke valgt å fjerne episoden fra sine nettsider ennå.

– Først må vi få hele uttalelsen, og så får vi sette oss ned og vurdere om det er endringer vi skal gjøre, sier redaktør for Dokumentar og samfunn i NRK, Egil Sundvor, til NTB.

– Vi merker oss at PFU mener at det er et viktig journalistisk arbeid, og at det er greit å bruke skjult metode. Men de mener at vi ikke har anonymisert kvinnene godt nok og ikke vist tilstrekkelig omtanke, det må vi selvsagt ta lærdom av, sier Sundvor til Medier24.

Kirkens Bymisjon mener fellelsen gir et håp om at NRK i fremtiden vil gjøre bedre etiske vurderinger.

– Skaden er skjedd og kan ikke rettes opp. Vi kan derfor ikke si at vi jubler, men punktene NRK er felt på, gir et håp om at de i fremtiden vil gjøre bedre etiske vurderinger. At de vil bedrive samfunnskritikk istedenfor å henge ut sårbare mennesker på en spekulativ måte, sier avdelingsdirektør Kristine Moskvil Thorsen i Kirkens Bymisjon.