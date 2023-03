Regjeringen ønsker et bredt forlik om lakseskatten

Regjeringen foreslår å sette skattesatsen til 35 prosent, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tirsdag.

– Vi ønsker en ordning som kan stå seg over tid og gi forutsigbarhet. Så vi inviterer Stortinget til bredt forlik om det vi nå har lagt fram.

Det sa Støre på spørsmål om regjeringen ønsker å bli enige med SV, som ønsker en høyere skatt, eller om de ønsker et bredt forlik på Stortinget om skatten.

– Jeg legger til grunn at dette er et forslag som faller inn i en god norsk tradisjon som alle partier har vært med å støtte opp under på litt ulik måte. Men jeg har respekt for at dette skal til Stortinget og forhandles der, sa statsministeren.