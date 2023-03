Kringkaster: Netanyahu setter rettsreform på vent

Avgjørelsen er ennå ikke offisielt bekreftet. Tidligere på dagen meldte blant annet avisen Haaretz at kilder i regjeringspartiet Likud sa Benjamin Netanyahu trolig ville legge reformplanene til side.

Det var ventet at Netanyahu mandag ville holde en tale etter de omfattende demonstrasjonene i helgen. Israels president Isaac Herzog, som i første rekke spiller en seremoniell rolle, ba samme morgen statsministeren om å stanse rettsreformen.

Partnere presser på

Mandag morgen sa sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir fra ytre høyre-partiet Jødisk makt at Netanyahu ikke måtte gi etter for presset, men fortsette reformprosessen. Flere ministre skal ifølge nyhetsbyrået DPA ha truet med å gå av dersom reformen settes på pause.

Netanyahu er avhengig av koalisjonspartnerne for å beholde sitt knappe flertall i nasjonalforsamlingen.

Lovforslagene har skapt dypt splittelse i Netanyahus parti Likud. Søndag fikk forsvarsminister Yoav Gallant fra Likud sparken etter at han dagen argumenterte for at rettsreformen bør settes på pause av hensyn til Israels sikkerhet.

Streiken brer om seg

Israels største fagforbund, Histadrut, varslet mandag umiddelbar generalstreik blant sine rundt 800.000 medlemmer dersom rettsreformen ikke blir satt på pause. Det førte til at avgangene fra Israels største internasjonale flyplass, Ben Gurion, ble innstilt.

---

Dette handler bråket om

Benjamin Netanyahu (73) har varslet lovendringer, blant annet at regjeringen kan overprøve Høyesteretts avgjørelser.

Den juridiske reformen har utløst store demonstrasjoner i Israel. Hundretusener har protestert i gatene, særlig i helgene, siden januar.

Deler av reformen er allerede vedtatt.

---

Avisa Haaretz meldte også at lokale myndighetsledere var klar til å innlede sultestreik klokka elleve mandag foran statsminister Benjamin Netanyahus´ bolig i Jerusalem hvis rettsreformen ikke blir satt på vent. Søndag uttalte de lokale lederne at de vil «stoppe krisen i landet, hindre sikkerhetskatastrofe og arbeide for Israels enhet».

En av Israels største senterkjeder, Big, meldte at de vil være med på generalstreiken og at alle sentre blir stengt ved lunsjtider, melder Haaretz.

