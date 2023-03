Religiøst klokkekaos i Libanon

Til vanlig følger landet kun én tidssone, men på grunn av en pågående strid mellom religiøse myndigheter, besluttet landets midlertidige statsminister Najib Mikati å utsette justeringen til sommertid fram til 20. april.

Landet går vanligvis over til sommertid siste helgen i mars, på samme måte som i Norge, og andre steder i Europa.

Påvirket av ramadan

Det er ikke gitt noe grunn for avgjørelsen som ble tatt torsdag, men det ses på som et forsøk på å vinne fram blant muslimer ved å la de som faster under den hellige måneden ramadan bryte fasten en time tidligere.

Libanons innflytelsesrike maronittiske kirke sa derimot lørdag at de ikke ville adlyde avgjørelsen. De kalte den overraskende og sa at det ikke hadde vært konsultasjoner med andre aktører, eller tatt hensyn til internasjonale standarder.

Kirken sa at de ville skru klokken fram, det samme sa andre kristne organisasjoner partier og skoler.

Forskjellig praksis

Flere større bedrifter, inkludert de viktige nyhetskanalene LBCI og MTV, kunngjorde at de ville gå over til sommertid. I en uttalelse skriver den førstnevnte kanalen at de ikke ville følge beslutningen til Mikati fordi det ville skade arbeidet, og la til at «Libanon ikke er en øy».

Det nasjonale flyselskapet på sin side har forsøkt å tilpasse seg. Klokkene deres blir stående i tråd med statsministerens beslutning, men de vil justere flytidene i tråd med internasjonale tidsplaner.

Det statlige telenettverket sendte ut meldinger til sine kunder, og rådet dem til å stille klokkene på mobiltelefonene manuelt, i tilfelle de automatisk hadde blitt stilt fram.