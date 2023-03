Frp mener Høyre er naive i Kina-politikken

– Verden står ved et tidsskille som gjør det nødvendig å tenke helt nytt. Vesten må ha kontroll på produksjonen av varer vi er avhengig av for at samfunnet skal fungere. Frihandel som bidrar til å bygge opp autoritære stater kan bidra til ufrihet på sikt, sier Listhaug.

Frp-lederen mener Norge ikke tar hensyn til faresignalene ved stadig mer kinesisk dominans.

– Sikkerhetspolitisk trussel

Hun er på linje med et mindretall i resolusjonskomiteen på Høyres landsmøte, med Unge Høyre-leder Ola Svenneby i spissen. De ønsket å «si nei til frihandelsavtaler med land som er en sikkerhetspolitisk trussel mot Norge».

– Det er ingenting som heter frihandel med Kina. De stjeler amerikansk teknologi, de innfører sanksjoner mot Australia og forholder seg ikke til internasjonale lover, sa Svenneby fra talerstolen, sa Ola Svenneby.

Solberg advarte

Høyre-lederen selv advarte mot å sette foten ned for frihandel. Det ville gjøre Norge handlingslammet, mener hun.

– Det å ensidig bestemme at vi ikke vil ha noe fra verdens nest største økonomi, skaper utfordringer for oss selv. Det gjør det vanskeligere å nå målene vi har og vil svekke Norge i utenrikspolitikken, sa Solberg fra talerstolen.

Et stort flertall på landsmøtet støtter fortsatt handel med Kina, men med en advarsel om å «unngå å gjøre oss ensidig avhengige av viktige varer fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med».

[ Vil utvide forbud mot forkynning i skolen ]