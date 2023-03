Samisk skal få større plass i skolen

Den årlige meldingen til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv ble lagt fram fredag. I år satser regjeringen på samisk kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.

– Regjeringen vil at flere barn skal få et samisk barnehagetilbud, og at flere elever velger samisk i skolen. Vi trenger også at flere fullfører videregående med samisk, slik at flere kan gå videre til samiske lærerutdanninger og andre samiske studier, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Hun understreker at mangelen på ansatte som behersker samisk, er en stor utfordring for hele samfunnet. Hun mener det trengs mer samiskkompetanse innen helse, barnevern, medier, rettsvesen og offentlig forvaltning også.

[ Kjernekraft-vekkelse i Høyre ]

Forslagene

I barnehagen er det et mål at samiske barn i hele landet kan få et samisk barnehagetilbud, og bedre informasjonen om rettigheter og muligheter, står det i meldingen.

På skoleområdet vil regjeringen gjøre det enklere for elever å velge opplæring i samisk og styrke kvaliteten i opplæringstilbudet.

Innenfor høyere utdanning ønsker regjeringen at det skal tilbys flere og mer tilgjengelige studier, for eksempel i form av fleksible og mer desentraliserte utdanningstilbud. Det gjelder også utenfor det samiske forvaltningsområdet, ettersom den samiske befolkningen bor spredt i landet.

– Skuffende

Redd Barna synes det er skuffende at regjeringen ikke styrker samiske elevers rett til opplæring på samisk.

– Vi mener det må være en individuell rett som ikke skal begrenses av geografi og antall elever som ønsker slik opplæring, og vi anbefaler at samiske barn skal ha rett til opplæring i to eller flere samiske språk. Og at denne retten skal gjelde elever både i og utenfor samiske områder, sier Thale Skybak, som er seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram, til NTB.

De påpeker imidlertid at det er viktig å styrke fjernundervisningen og lovfeste læremidler på samiske språk.

– Vi er glade for at regjeringen ser viktigheten av å tydeliggjøre skoleeiers plikt til å gi informasjon om samiske elevers rettigheter og rekruttere flere studenter til samiskspråklig høyere utdanning, sier Skybak.