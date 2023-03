Italiener skal ha gjemt sin døde mor for å få pensjonsutbetaling

Naboer varslet politiet om at de ikke hadde sett 64-åringen på flere dager.

Da politiet ankom leiligheten i Milano-forstaden Paderno Dugnano, fant de 64-åringen død. De fant også en nesten fullstendig mumifisert kropp som skal være 64-åringens 90 år gamle mor, pakket inn i plastfolie. Det melder flere italienske medier og landets nyhetsbyrå ANSA.

64-åringen hadde sagt til naboene at moren hadde flyttet til et ikke navngitt pleiehjem i Verona, en by som ligger 150 kilometer øst for Milano.

Politiet undersøkte påstanden og fant ingen opplysninger om at kvinnen skulle ha blitt plassert der. Ifølge ANSA var 90-åringens dødsfall ikke blitt registrert, og datteren, som ikke hadde inntekt, hadde kunnet fortsette å motta pensjonen på en delt bankkonto som de to hadde.

Begge dødsfallene oppgis å ha vært naturlige.