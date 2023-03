– Jeg tror ikke at kjernekraften er svaret på dagens utfordringer i norsk kraft. For det tar for lang tid før vi har det. Spørsmålet er om vi skal bruke mye tid og ressurser på det, sier Solberg til NTB.

Mange i hennes parti vil at landsmøtet som pågår denne helgen, skal heie fram kjernekraft. Fredag behandler landsmøtet en resolusjon om energi. Partilederen selv er ikke imot kjernekraft, men heller ingen ivrig forkjemper.

– Det er en liten fallitterklæring for Norge om vi må ha kjernekraft fordi vi ikke klarer å få til andre kraftformer, for vi har enormt kraftpotensial fra vind og sol og alt mulig annet.