Drag-artister provoserer så mye at flere delstater vil forby det

DENVER, USA: Den republikanske politikeren Jack Johnson var tydelig da Tennessee-guvernør Bill Lee forleden signerte en lov som skal sikre at barna i Tennessee ikke blir utsatt for dragshow der menn opptrer iført kjoler og sminke.

– Vi beskytter barn og familier og foreldre som ønsker å kunne ta med barna sine ut i offentlige rom. Vi er ikke ute etter å angripe noen, sa Johnson.

Han initierte loven som forventes å bli fulgt av lovgivende inngrep mot dragshow i flere andre amerikanske stater.

Noen dager senere står en høy mann på en bardisk. Han er iført et fargerikt strutseskjørt, lange øyevipper, glitter, gigantiske perler og en diger farget skumparykk og roper den stikk motsatte beskjeden til 200 søndagsglade mennesker samlet til «drag bingo brunsj» på matmarkedet Denver Milk Market.

Vi er i delstaten Colorado, som vanligvis regnes som en av de mer liberale statene i USA.

De sprer løgner om oss og sier at vi retter oss mot barn — Stuart Sanks, drag-artist

– Vi er under angrep. Du har et ansvar for å garantere at alle homofile i livet ditt kan leve i trygghet – spesielt de unge. De trenger deg nå – mer enn noen gang. Stem, stem, stem, stem, stem, stem for hvert valg du kan. De sprer løgner om oss og sier at vi retter oss mot barn. Det er de som er etter oss – og kanskje de kommer etter deg neste gang.

Appellen blir levert av skolelærer Stuart Sanks, som flere ganger i uken kler seg ut som sitt selvoppfunne alter ego, sørstatskvinnen Shirley Delta Blow.

Forstår ikke hvorfor dragqueens blir kritisert

Vanligvis er bingobrunsjen bare en fargerik form for underholdning, hvor gjestene får noen hyggelige ord underveis, litt dans med store armbevegelser og en mulighet til å vinne gavekort til en av restaurantene i Denver Milk Market.

Det underliggende budskapet handler om mangfold, toleranse og selvfølelse. Men akkurat nå står det for mye på spill til å la politikk bare være en stille undertone, forklarer Shirley, som Stuart foretrekker å bli kalt når han er i drag.

Shirley tror hun vet at i de 50 statene like siden nyttår har det blitt innført rundt 400 lovforslag rettet mot det som til sammen kalles LGBTQ+-samfunnet.

– Det er et klart skifte. De hevder at dragqueens går etter barn og seksualiserer barn. Men jeg forstår ikke hva det betyr. Hvorfor tar man energien og oppmerksomheten bort fra situasjonene som faktisk setter barn i fare? spør Shirley.

Hun nevner at våpen er dødsårsaken nummer én for barn i Colorado. Neste er ulykker og narkotika.

Dragshow

Dragshow er en underholdningsform eller -forestilling der aktørene, som kalles dragartister, kler seg og agerer som det (som oftest) motsatte kjønn og fremfører kostyme-, dans- og musikknumre eller spiller på kjønnsmotsetninger.

Den er utbredt i LHBT-kulturen.

En kvinne som kler seg og opptrer som en mann kalles dragking og en mann som kler seg og opptrer som en kvinne kalles dragqueen.

– Jeg ser ikke dragqueens noe sted på den listen. Det er helt greit hvis foreldre ikke vil at barna deres skal eksponeres for dragkulturen. Men jeg spiller bare en rolle her. Jeg prøver ikke å få andre til å like meg. Hvorfor kan folk skille disse tingene fra hverandre når de ser en skuespiller drepe fem mennesker i et Shakespeare-skuespill? Den som spiller blir ikke sett på som en dårlig person, men bare som en skuespiller, bemerker Shirley.

Tennessees nye lov

Gjør det ulovlig å delta i en «voksenkabaretforestilling» i offentlige områder eller på steder hvor forestillingen kan overværes av mindreårige.

Personer som utfører etterligninger av det motsatte kjønn likestilles med toppløse dansere, go-go dansere, eksotiske dansere og strippere som utfører underholdning som appellerer til umoralske interesser.

Førstegangslovbrudd straffes med en bot på 2.500 dollar og opptil ett års fengsel. Enhver gjentakelse kan straffes med fengsel inntil seks år.

Peker på «kristen galskap»

Blant publikum denne søndagen i Denver er den 32 år gamle sikkerhetsmannen Dontarius Young fra Nashville, Tennessee, som sier han er rasende over den nye loven i hjemstaten. Han anklager «kristen galskap» for å stå bak et forsøk på å hindre ham og andre ikke-heteroseksuelle i å være seg selv.

Young ser på drag som en integrert del av LHBT-kulturen, der det å være flamboyant er en del av det. Ved et annet av høybordene sitter den 41 år gamle skolebibliotekar Derek Phelan sammen med mannen sin og deres fire og et halvt år gamle tvillinggutter. Fedrene tok nylig også med seg guttene sine til en av Shirley Delta Blows barneopplesninger. Her sto en gruppe demonstranter og ropte utenfor.

– Det er et ganske skummelt hat. Og skummelt når de står der kledd i mørke klær og roper. Det gjorde meg trist. Men jeg tror den konservative høyrefløyen føler seg bemyndiget av noen av våre politiske ledere, sier Derek Phelan.

DRAG: Publikum gir god respons til dragartist Stuart Sanks sin forestilling på en kafé i Denver, Colorado. (Minna Skau)

Sidestiller drag med strippere

Det er fortsatt for tidlig å si hva den nye loven vil bety i Tennessee, eller hvor mange andre stater som vil følge etter. Men det er lignende initiativ mot dragshow på gang i flere stater, blant andre Kentucky, Idaho, North Dakota, Montana, Oklahoma og Utah.

Ser man på lovteksten i Tennessee vil det trolig i stor grad være opp til politiet og domstolene å finne ut hvordan den skal håndheves og tolkes.

Lovteksten er kronglete, men sidestiller folk som utfører etterligninger av det motsatte kjønn med toppløse dansere, go-go-dansere, eksotiske dansere og strippere. Slikt må ikke dukke opp på offentlige områder eller på steder der barn kan se dem.

For David Walls, som leder den konservative organisasjonen Family Foundation i delstaten Kentucky, handler det rett og slett om å beskytte barn mot «upassende, hyperseksualisert oppførsel» og om å sikre foreldrenes rettigheter.

– Det har vært en koordinert innsats for å fremme dette og målrette det mot barn i offentlige rom. Det er rett og slett upassende å vise barn at du kan endre kjønn med hvordan du kler deg, eller basert på hvordan du identifiserer deg. Vi tror fullt og fast på at alle er skapt i Guds bilde som mann eller kvinne, og det er skadelig å feire en idé om at du kan endre den til det motsatte av kjønnet du ble født med, sier Walls.

Det er skadelig å feire en idé om at du kan endre den til det motsatte av kjønnet du ble født med — David Walls, Family Foundation

En del av kulturkampen før neste valg

Men kritikerne mener at lovteksten er så åpen for tolkning at selv det å gå på gata iført klær som ikke stemmer med ens medfødte kjønn kan være straffbart. Og Henry Seaton fra borgerrettighetsorganisasjonen ACLU sier til radiostasjonen NPR at dette er en «diskret, ondsinnet og ytterligere kriminalisering av det å være transperson».

Uavhengig av hvordan loven håndheves, er selve debatten et vesentlig element i kulturkampen som raser foran neste presidentvalg i 2024. Tidligere president Donald Trump, som allerede har kunngjort sitt kandidatur, har uttalt seg flere ganger ytret seg i kjønnsdebatten.

– Vårt nåværende utdanningssystem er så sykt at det er forbudt å be på skolen mens dragshow har lov til å gjennomsyre det hele. Du må ikke undervise i Bibelen, men du må lære barna at Amerika er ondt og at menn kan bli gravide, sa Trump, ifølge blant annet avisen The Independent, på et politisk møte i fjor sommer.

LGBTQ Legislation-Drag PROTEST: Drag-artist Vidalia Anne Gentry taler på en pressekonferanse i Nashville, Tennessee, før en lov mot dragartister ble innført 2. mars. (John Amis/AP)

Mener det er like ille som klimaendringer

Rachel Scwaller, førsteamanuensis i historie og religion ved University of Kansas, er ikke i tvil om at det denne gangen står noe helt grunnleggende på spill for begge parter i debatten. Både LGBTQ+-samfunnet og de evangeliske kristne føler seg truet av selve identiteten sin.

– For de konservative og de hvite evangeliske handler det om selve samfunnssynet deres. De ser det som en trussel om total ødeleggelse av samfunnet. Det er et like stort problem for dem som klimaendringer er for mange liberale. Meg, barna mine, fremtiden min – den slags frykt, sier hun.

Det er et like stort problem for dem som klimaendringer er for mange liberale — Rachel Scwaller, University of Kansas

Ifølge Scwaller er moral for de liberale i USA typisk en personlig sak, mens det for de konservative er en offentlig sak.

– Det er en lang tradisjon for å knytte nasjonen til en viss moralsk oppførsel. Og det må håndheves ved lov, for Guds absolutte moral er også regulert av lov – de ti bud. Evangeliske vil ikke gå på akkord med verdiene som har skapt vår velstående og frie nasjon. Frihet, familie, demokratisk frihet, integritet, hardt arbeid. Hvis du tukler med det, smuldrer samfunnet, og da har vi apokalypsen. Hvis to menn kan gifte seg med hverandre, hvor stopper det?, sier Schwaller.

– På vei mot to ulike samfunn

Og med litt over halvannet år til neste presidentvalg i november 2024, virker det ingen tvil om at temaer som familien, abort, kjønnsidentitet – og dermed også drag – vil fylle valgkampen. Det mener også Sophie Bjork-James, som er adjunkt i antropologi ved Vanderbilt University i Tennessee, hvor hun forsker på blant annet evangeliske kristne, hvit nasjonalisme og reproduksjonspolitikk.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å se at vi tilhører samme nasjon. Vi beveger oss mot to radikalt forskjellige samfunn. Man er litt mer skandinavisk med seksuell frihet, økonomisk likestilling og erkjennelse av klimakrisen. Det andre er akkurat det motsatte. Det er ingen fellesnevner i de to verdenssynene, og seksualitet er et veldig grunnleggende tema, sier Sophie Bjork-James.

– En global kamp for å destabilisere familien

For Jeff Johnston, som er kulturell og politisk analytiker for organisasjonen Focus on the Family i Colorado, er debatten om drag helt klart en del av noe større. Ifølge ham er dragshowene ofte både obskøne og direkte pornografiske. Det kan traumatisere og forvirre barn å bli utsatt for denne typen ting – og barn har en tendens til å imitere det de ser voksne gjøre.

– Det pågår en global kamp, og denne moderne «kjønnsidentiteten» er bare ett av temaene vi kjemper om. Noen drag-utøvere har en uttalt agenda for å utsette barn for drag for å destabilisere familier og prege barn med en radikal kjønnsideologi, sier Jeff Johnston i et skriftlig intervju.