Regjeringen vil skrote førstemann til mølla-prinsippet i strømkøen

Det bekrefter olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til Teknisk Ukeblad.

Onsdag skrev VG at forsvarsindustribedriften Nammo trenger mer strøm til sin produksjon, men det lokale nettselskapet Elvia har lovet ledig strømkapasitet bort til TikToks nye datasenter.

– Det er et uttrykk for at rangering kan være nødvendig, sier Aasland torsdag.

Det regjeringsoppnevnte Strømnettutvalget vurderte om det burde innføres kriterier for å kunne prioritere mellom ulike aktører i strømkø. Utvalget landet til slutt på å ikke foreslå et prioriteringssystem, men å åpne for at modne prosjekter kunne komme foran i køen.

Dette vil regjeringen nå stille krav om, bekrefter Aasland.

– Og så kommer vi med en ytterligere prioriteringsvurdering, eller en prioriteringsretning, for nettilknytning, sier han.

(©NTB)