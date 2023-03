Omstridt lov vedtatt i Israel

Loven begrenser muligheten for å avsette statsministre. Heretter er det kun mulig å erklære en statsminister uskikket til å styre på bakgrunn av helsemessige eller psykologiske årsaker.

En slik beslutning må godkjennes av tre firedeler av regjeringens ministre, eller av statsministeren selv.

Inntil nå har det vært uklart hvem som kan avgjøre at en regjeringssjef er uskikket. Israels riksadvokat, Gali Baharav-Miara, er blitt oppfordret til å erklære Benjamin Netanyahu uskikket fordi han står tiltalt for korrupsjon.

Et flertall i nasjonalforsamlingen Knesset stemte for lovendringen i en endelig avstemning torsdag. Kritikere av Netanyahu mener endringen er skreddersydd for å beskytte ham.

Samtidig fortsetter protestene mot hele rettsreformen. Demonstranter hengte torsdag opp et stort israelsk flagg og en kopi av landets uavhengighetserklæring på muren rundt Jerusalems gamleby.

Reformen begrenser rettsvesenets makt, og demonstrantene mener den undergraver det israelske demokratiet.