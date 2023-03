Opposisjonen ber regjeringen prioritere ammunisjon foran Tiktok

Partiene ber regjeringen sørge for at Nammo får tilgang på strømmen de trenger, melder VG. Den lokale nettleverandøren Elvia har lovet bort ledig kapasitet i strømnettet til et datalager for Tiktok.

Samtidig trenger Nammo kraft.

– Myndighetene må velge mellom å lagre kattevideoer eller sikre kritiske samfunnsfunksjoner, sa konsernsjef Morten Brandtzæg til VG tidligere onsdag.

Elvia har vist til at det er førstemann til mølla. Men opposisjonen mener regjeringen må gripe inn.

– Regjeringen må umiddelbart rydde opp i dette kaoset. Det er totalt uakseptabelt at Tiktok skal få legge beslag på strøm som i praksis stanser Nammos planlagte produksjonsøkning, sier Frps Christian Tybring Gjedde.

