Britisk politi kunngjorde pågripelsen onsdag. Samme dag hadde en mann blitt alvorlig skadd i et slikt angrep på vei hjem fra en moské i Birmingham.

Den mistenkte mannen skal også ha dynket en 82 år gammel mann i bensin og tent på mens begge var på vei ut fra en moské i London i februar. Også den gang fikk offeret alvorlige skader.

Mannen er mistenkt for to drapsforsøk. Politiet har bedt om bistand fra antiterrorenheten, men har foreløpig ikke fastslått et motiv.

