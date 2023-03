Danmark tilbyr evakuering til IS-kvinne etter høyesterettsdom

Kvinnen og hennes to barn blir tilbudt evakuering fra leiren de bor i i Nord-Syria, ifølge justisminister Peter Hummelgaard.

Den dansk-iranske kvinnen reiste til Syria og sluttet seg til den militante gruppa Den islamske staten (IS) i 2015, da hun var 20 år. Hun giftet seg med et annet medlem av organisasjonen og fikk to barn.

Onsdag kom dansk høyesterett fram til at en avgjørelse fra utlendings- og integrasjonsdepartementet om å frata kvinnen sitt danske statsborgerskap er ugyldig. Avgjørelsen i 2020 gjorde henne statsløs, og da hun har svært lite tilknytning til Iran, fant domstolen derfor at dette er rettsstridig.

– Derfor er det nå, i likhet med tidligere, regjeringens utgangspunkt at hun som dansk statsborger med barn i leirer i Nord-Syria skal tilbys evakuering til Danmark, sier Hummelgaard.

Han legger til at myndighetene vil straffeforfølge henne for de forbrytelser hun har begått i IS når hun vender hjem.

