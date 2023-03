Trump stortrives med rykter om snarlig arrestasjon, mener professor

Spekulasjonene om en mulig gjentagelse av de voldelige uroene som utspant seg for litt over to år siden ved det amerikanske kongressbygget har florert, etter at den tidligere presidenten Donald Trump i helgen skrev på sin egen sosiale medieplattform, Truth Social, at han forventer å bli arrestert tirsdag.

Trump fulgte opp med oppfordring til sine tilhengere om å protestere og «ta tilbake landet vårt».

Trumps politiske varemerke er i stor grad motivert av medieoppmerksomhet, og han er en mester i å innta offerrollen — Peter Bergerson, professor i politikk, Florida Gulf Coast University

En stevning er trolig på vei i etterspillet etter et påstått forhold som Trump hadde med pornostjernen kjent som Stormy Daniels for 17 år siden, ifølge amerikanske medier. Og ifølge Trump er det faktisk en pågripelse som venter.

– Kunne funnet på dette selv

Det er uklart om noe faktisk vil skje tirsdag. Men ifølge professor i politikk, Peter Bergerson fra Florida Gulf Coast University, er det heller ikke saken fra den gang som er viktig.

– Han kunne ha funnet på dette selv. Trumps politiske varemerke er i stor grad motivert av medieoppmerksomhet, og han er en mester i å innta offerrollen. Dette gir ham et godt kort i valgkampen, og appellerer til de som sliter med regjeringen. Han kan reise rundt i landet og vinne penger og stemmer på denne saken, sier Bergerson.

Saken handler kort fortalt om at Trump angivelig forsøkte å kjøpe Stormy Daniels’ taushet for å unngå at pinlige opplysninger om deres korte affære i 2006 kom frem like før presidentvalget i 2016.

Peter Bergerson ser på Stormy Daniels-saken som den minste av sakene som ulmer mot Trump. Andre saker omhandler blant annet direkte forsøk på valgfusk og ulovlig håndtering av fortrolige dokumenter.

I den nåværende saken har ikke Trump og hans republikanske støttespillere brukt mye energi på substansen i en eventuell kommende rettssak. Republikanernes leder i Representantenes Hus, Kevin McCarthy, tweetet for eksempel i helgen at dette var «skandaløs misbruk av makt fra en rasende statsadvokat». McCarthy benyttet også anledningen til å oppfordre Trumps støttespillere til å holde seg rolige.

FORVENTER DEMONSTRASJONER: Professor Peter Bergerson ved Flordia Gulf Coast University forventer fredelige demonstrasjoner i Florida og Manhattan hvis Donald Trump blir stevnet. (Florida Gulf Coast University)

Forventer demonstrasjoner

Peter Bergerson mener at de voldelige Trump-tilhengerne som skapte kaos i 2021 da Trump ikke ville akseptere sitt valgnederlag, fortsatt er der. Men hvordan Trump-tilhengerne vil reagere vil i stor grad avhenge av Trumps egne ord og myndighetenes håndtering av en eventuell pågripelse.

–Jeg forventer fredelige demonstrasjoner i Florida og Manhattan hvis han blir stevnet. Om det blir voldelig avhenger i stor grad av Trumps egne handlinger. Han kontrollerer disse folka, sier Bergerson.

Han mener at det kan føre til ytterligere sinne hvis myndighetene for eksempel lar Trump bli fotografert med håndjern på ryggen.

Vanskelig situasjon for DeSantis

Det er mye oppmerksomhet rundt Floridas guvernør, Ron DeSantis, som antas å utfordre Trump ved neste presidentvalg. Hvis Trump ikke frivillig møter i retten i New York, må DeSantis kanskje bestemme om han skal utleveres fra Florida til New York. Dette kan være en politisk vanskelig avgjørelse for en mann med ambisjoner om å både tiltrekke seg tidligere Trump-velgere og appellere til moderate republikanere og uavhengige velgere.

– DeSantis må finne en mellomløsning. Foreløpig er det taushet fra den fronten, sier Bergerson.