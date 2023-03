FN: 187 drept i løpet av elleve dager med bandekrig i Haiti

Hundrevis av mennesker har flyktet fra de voldelige bandene, blant dem mange bønder i Artbhonite-regionen som ikke lenger tør å dyrke jorda. Det har ført til matmangel og sult.

Volden er verst i hovedstaden Port-au-Prince, og den kriminelle Baz Gran Grif-banden står ifølge FN bak mesteparten.

– Situasjonen er aller mest alarmerende for barn, som ofte blir utsatt for alle former for væpnet vold, blant annet tvangsrekruttering og seksuelle overgrep, konstaterer FNs kontor i landet.

FN har også registrert nærmere 260 kidnappinger i Haiti siden årsskiftet.

