USA: Etiopia, Eritrea og TPLF har begått krigsforbrytelser

– Vi ber Etiopias og Eritreas regjering, samt TPLF om å stille de skyldige til ansvar for disse grusomhetene, sier USAs utenriksminister Antony Blinken som i forrige uke besøkte Etiopias hovedstad Addis Abeba.

Drøyt to år har gått siden Etiopias statsminister Abiy Ahmed sendte styrker til Tigray for å avvæpne TPLF og pågripe lederne deres.

Dette skjedde etter at regionen hadde trosset regjeringens forbud mot å holde valg, og etter at TPLF-soldater hadde stormet hovedkvarteret til den etiopiske regjeringshærens nordkommando i Mekele.

Dokumentert

De neste dagene rullet etiopiske stridsvogner nordover, kampfly innledet en massiv bombekampanje og en rekke TPLF-ledere ble drept.

TPLF slo tilbake og truet en tid med å innta hovedstaden Addis Abeba, men ble slått tilbake av regjeringsstyrker, støttet av milits fra Tigrays naboregioner Amhara og Afar, samt eritreiske styrker.

Journalister og hjelpearbeidere ble nektet adgang til Tigray, der menneskerettsorganisasjoner har dokumentert massakrer, massevoldtekter, utenomrettslige henrettelser, tortur av krigsfanger og bruk av sult som våpen.

FN-gransking

FNs menneskerettsråd vedtok i desember 2021 å opprette en internasjonal granskingskommisjon (ICHRE). Det skjedde til sterke protester fra etiopiske myndigheter, som siden har forsøkt å blokkere finansiering av kommisjonen.

FN-granskerne slo tidlig fast at det var «rimelig grunn til å tro» at partene i krigen hadde begått krigsforbrytelser og mulige forbrytelser mot menneskeheten i Tigray, og Blinken anklaget de etiopiske regjeringsstyrkene for å drive etnisk rensing.

Etiopias regjering og TPLF undertegnet i november en våpenhvile og fredsavtale som siden i stor grad har holdt.