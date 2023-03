Sykefravær på grunn av psykiske lidelser økte i 2022

Bare muskel- og skjelettlidelser utløste mer sykefravær. Blant kvinner skyldtes 25 prosent av alt sykefravær i fjor psykiske lidelser, blant menn 19 prosent, viser tall P4-nyhetene har hentet fra Nav.

I fjerde kvartal 2022 ble registrert 107.329 fraværstilfeller på grunn av psykiske lidelser, en økning på 11.783 fra samme kvartal året før.

Rådet for Psykisk helse er bekymret over utviklingen. De mener samfunnet må ta tak psykiske plager tidligere, samt legge til rette for at arbeidsplassen er fleksibel når plagene blir for store.

– Det er mye bedre å komme på jobb to timer i løpet av en dag enn å ikke være på jobb i det hele tatt, sier generalsekretær Tove Gundersen.