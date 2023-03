Støre om Vedums sykdom: – Det gjorde sterkt inntrykk å få vite det

Trygve Slagsvold Vedum åpnet Senterpartiets landsmøte med å fortelle at han har MS.

– Jeg vil berømme Trygve for å stå fram og være åpen om en alvorlig sykdom, sier Støre.

Vedum fikk diagnosen i 2020, men fortalte først om den offentlig på Senterpartiets landsmøte fredag. Etter å ha begynt på medisiner, forteller Vedum at han nå ikke merker noe til sykdommen.

– Jeg er glad for at han får god hjelp, og at sykdommen har stabilisert seg, sier Støre.

Vedum roses for å være åpen om MS-sykdom

Høyre-leder Erna Solberg sier det gjør inntrykk å høre Trygve fortelle om sykdommen.

– Det er veldig trist at han har fått en alvorlig sykdom som kan ramme hvem som helst, når som helst. Jeg synes også det er veldig fint at han velger å være åpen om sykdommen, sier Solberg til TV 2.

Hun håper han får så god oppfølging som mulig.

– Trygve er en bra mann, og selv om vi er politiske motstandere, ønsker jeg ham alt godt, sier Solberg.

Åpenheten betyr mye

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er glad for at Vedum velger å være åpen om sykdommen.

– Trygve har en svært krevende jobb. Med god behandling og oppfølging hindrer ikke sykdommen han i ta på seg store oppgaver for fellesskapet. Jeg er glad og takknemlig for at han velger å fortelle åpent om sykdommen og den behandlingen han får. Det betyr nok mye for mange andre som opplever sykdom, sier hun til TV 2.

SV-leder Audun Lysbakken sender Veum gode tanker.

– Det var sterkt å høre. Jeg er svært enig med Trygve i understrekningen av hvor verdifullt fellesskapet og velferdsstaten er når sykdom rammer, sier Lysbakken til Dagbladet.

– Jeg sender gode tanker til Trygve nå, legger han til.

Gir håp til rammede

Også MS-forbundet roser Vedum for å fortelle om sykdommen.

– Vi vet det er mange med MS som ikke tør å være åpen om sykdommen fordi de er redde for konsekvensene det kan få for jobb og privatliv. At Vedum i sin posisjon som finansminister står åpent fram offentlig, tror jeg vil ha mye å si for mange med MS, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen.

Åpenheten gir håp til personer som lever med sykdommen, mener Fredriksen.

– Han viser at det er mulig å inneha en krevende jobb selv om man får MS. Det krever mot å stå fram i den posisjonen har innehar.