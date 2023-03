Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fått MS

Finansministeren delte historien i en personlig og åpen tale til landsmøtet i Trondheim fredag morgen.

Våren 2020 fikk han et anfall hjemme på gården i Stange og ble veldig dårlig.

– Jeg kjente at kroppen snurret rundt, alt ble verre og til slutt visste jeg verken opp eller ned på noe. Jeg ble liggende på baderomsgulvet, sa han.

Kona fant ham og ringte legevakta. Det endte med at Vedum ble fraktet til Hamar sykehus i ambulanse.

Den kommende tiden skulle Sp-lederen få kjenne på hvordan fellesskapet bar ham da han var på sitt mest sårbare i livet, fortalte han i talen. Utover våren og sommeren 2020 fikk han gjentatte anfall.

Det var på reise i Vestland at legen ringte med beskjeden: «Vi tror du er ordentlig syk og at du har MS».

– Det var en krevende beskjed å få, sa Vedum til landsmøtet.

Begynte valgdagen i 2021 i en MR-maskin

Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet i hjerne og ryggmarg. Noen lever nærmest symptomfrie, men hos andre kan sykdommen gi alvorlig funksjonssvikt, ifølge Helse-Norge.

Sp-lederen ble satt på medisin. Da han deltok på NRKs underholdningsprogram Maskorama høsten 2020, slet han «med kramper innimellom all gleden». Han ble derfor satt på kraftigere medisin.

Valgdagen i september 2021 ble veldig kontrastfylt, fortalte Vedum i sin tale:

– Jeg begynte dagen i en MR-maskin og var nervøs for resultatet. Den bekreftet at medisinen fungerer. For alle praktiske formål går alt veldig bra. Samme kveld var det fest og valgseier, sa Vedum.

Han kalte det for «en enorm lettelse» at behandlingen virker.

ÅPENHJERTIG: Trygve Slagsvold Vedum foran delegatene på Sps landsmøte i Trondheim. Partilederen fortalte at han har fått MS. (JOAKIM HALVORSEN/NTB)

Vedum til Vårt Land: – Viser at man kan ha MS og krevende oppgaver

Vårt Land treffer Vedum etter landsmøtetalen.

– Ville du også gi samfunnet et signal om det å vise åpenhet om sykdom?

– Ja. I perioder har jo sykdommer vært skambelagt, selv om folk kan oppleve sine bølgedaler. Hvis min åpenhet om dette kan gjøre det lettere for folk, så er det bra, svarer Trygve Slagsvold Vedum, og fortsetter:

– Kjell Magne Bondevik var jo åpen om sine utfordringer – selv om det var noe annet enn dette. Men de som får MS-diagnosen får jo vite at man kan ha en av de mest krevende oppgavene i landet vårt, og likevel ha sykdomsutfordringer.

– Hva gjør dette med deg som topp-politiker i møter med folk?

– Alt former deg jo i slike situasjoner. Jeg er glad i hverdagsmøter med folk. Men etter denne runden med sykdom stiller jeg nok mer direkte spørsmål til dem jeg møter om utfordringer de har. Oftest unngår man jo gjerne akkurat det. Som toppolitiker får man mange livshistorier. Jeg har også min.

– Hva styrket deg i de dramatiske sykdomsdagene?

– Heldigvis har jeg en grunnleggende positiv grunntone i livet. Den fikk jeg hjelp av dag også – og av familien og fantastiske sykepleiere. Man kunne bli helt frisk. Og det har jeg vært.

Hyller åpenheten

I en pressemelding skriver MS-forbundet at de hyller åpenheten til finansministeren.

Generalsekretær i MS-forbundet, Magne Wang Fredriksen, sier han tror åpenheten kan hjelpe mange andre MS-syke som selv ikke tør å være åpne om sykdommen.

– Først vil jeg uttrykke omtanke overfor at han har fått MS. Vi vet det er mange med MS som ikke tør å være åpen om sykdommen fordi de er redde for konsekvensene det kan få, både i forhold til jobb og privatliv.

– Åpenhet og trygghet rundt egen sykdom er en viktig faktor for mange for å leve godt med sykdommen.

Riktig medisinering er viktig for MS-pasienter. Magne Wang Fredriksen sier han selv har vært i kontakt med finansministeren som, ifølge han, har fått det.

– Jeg har snakket med Trygve, og han kunne fortelle at han har en stabil situasjon med lite sykdomsutvikling takket være effekten av høyeffektiv medisin.

– Alene var jeg hjelpeløs, men fellesskapet stilte opp

– Hvorfor forteller jeg dette? Fordi når vi er som mest sårbare, er vi mest avhengige av fellesskapet. Alene var jeg hjelpeløs, men på grunn av fellesskapet som stilte opp, klarte jeg å komme meg gjennom dette, sa Vedum i talen sin.

Han understreket hvor viktig det offentlige helsevesenet er.

– Det siste året er det mange som har kjent på sårbarhet i det norske samfunnet. Det har vært et krevende år for mange. Svaret vårt er fellesskap, sa han.

Vedum trakk linjer fra sin egen situasjon til tøffe politisk valg Støre-regjeringen og Senterpartiet har måttet gjøre i møte med dyrtid, inflasjonsspøkelse, energikrise og Ukraina-krig.

– Vi må prioritere de som har minst, som har vanlige og middels inntekter. Det er oss, sa Vedum.

Flere har det blitt konflikt om, deriblant innretning av grunnrenteskatt på havbruk – såkalt «lakseskatt». En offensiv Vedum forsvarte regjeringens valg i denne og andre konfliktsaker i talen:

– Nå er det uro, nå er det bråk. Men når det er gjennomført, så vil man si om fem-ti år at det her var rett, sa Sp-lederen og finansministeren om grunnrente på havbruk.

Dette kjennetegner Sp som parti og valgene de gjør i regjering, fremholdt Vedum:

– Det som skiller oss i Sp fra andre er at ikke bare tanke om sosial fordeling, men også om geografisk.

---

MS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen.

Om lag 12.000 personer i Norge lever i dag med sykdommen. Hvert år får mellom 500 og 550 personer i Norge diagnosen.

Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt.

Symptomer kan være nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk utmattelse.

Sykdommen bryter hyppigst ut i alderen mellom 20 og 45 år, og den forekommer omtrent dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn.

Årsaken til MS er ikke kjent. Forskning tyder på at det er en kombinasjon av arvelig anlegg for sykdommen og påvirkning av ytre faktorer som fører til at sykdommen bryter ut.

Forverring av sykdommen skjer som regel i form av akutte anfall (attakker).

Forløpet av sykdommen kan variere betydelig, og mange faktorer påvirker prognosen. Hos omtrent 80–85 prosent forløper sykdommen med gjentatte attakker og stabile perioder imellom.

Behandling og oppfølging av MS-pasienter må tilpasses den enkelte. Det finnes ingen behandling som kan kurere sykdommen, men sykdommen kan stanse opp – enten som følge av behandling, eller at sykdommen går over av seg selv.

---