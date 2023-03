Benjamin Netanyahu forsvarer maktbruk i toppmøte med Olaf Scholz

Torsdag møtte han Tysklands statsminister Olaf Schulz. På et besøk til holocaust-minnesmerket Platform 17 sa han at «ønsket om å utslette vårt folk ikke er over».

– Dette er den viktigste leksen vi har lært: Når du møter slik ondskap, må du forhindre den på et tidlig tidspunkt for å forhindre katastrofe, sa han.

– Vi står nå overfor ønsker om ødeleggelsen av staten Israel og millioner av jøder.

Netanyahu takket Scholz for invitasjonen til Tyskland. Alle land som deler Israels verdier og bekymringer, er velkommen til å være venn med Israel, fremholdt han.

Scholz sa at Tyskland ikke må glemme sitt historiske ansvar for å gjøre opp for holocaust. Tysklands nære bånd med Israel er en del av det ansvaret, sa Scholz.

På den okkuperte Vestbredden har det vært markant forverring i voldsbruken i år, og nær 100 personer er drept i konflikten mellom Israel og palestinerne i 2023. De aller fleste drepte har vært palestinere.