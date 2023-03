Tar metoo-oppgjør med Sp-Vedum: – Bjørn Arild Gram og Ola Borten Moe burde aldri blitt statsråder

– Når Senterpartiet velger å løfte fram Ola Borten Moe og Bjørn Arild Gram til ministerposter, så har partiet en leder som sier veldig mye mellom linjene, sier Guri Rørtveit til Vårt Land.

Hun er professor og leder ved institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Før kvinnedagen 8. mars tok Rørtveit bladet fra munnen om de to statsrådenes fortid som deltakere på hytteturen i 2016, som endte i en melding til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete der det sto: «Vi har lyst på fitta di».

REAGERER: Guri Rørtveit forteller at hun har fått mange støttemeldinger etter at kronikken hennes i Khrono ble publisert. Hun er professor og instituttleder ved Universitetet i Bergen. (Jørgen Barth/UiB)

«Et slag i magen»

I et innlegg i avisen Khrono skrev universitetstoppen: «Da Ola Borten Moe ble utnevnt til øverste sjef for mitt fagfelt, kjente jeg det som et slag i magen».

Teksten var stilet til statsminister Jonas Gahr Støre, men riktig adressat er egentlig Sp-leder Vedum, forteller Guri Rørtveit til Vårt Land:

– Trygve Slagsvold Vedum burde ikke foreslått dem til statsrådsposter. Det ville vist at han forsto hva dette handler om, sier hun.

Med «dette» mener Rørtveit metoo-bevegelsen.

Fortsatt er det ukjent hvem av de ti på hytteturen i 2016, som sendte meldingen til Liv Signe Navarsete.

Vedum ba avsender stå fram: «Ingen ytterligere kommentar»

Trygve Slagsvold Vedum svarer i en SMS via sin statssekretær Lars Vangen: «Tekstmeldingssaken har vært bredt dekket, og jeg har kommentert den flere ganger, også til Vårt Land. Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer.»

Da Bjørn Arild Gram ble utnevnt til forsvarsminister i fjor vår, ba Vedum avsenderen om å stå fram:

– Det er en helt uakseptabel melding. Både jeg og partiet tok saken på alvor, og saken ble grundig behandlet, sa han til TV2.

Alle som deltok på hytteturen, nektet for å ha hatt noe med meldingen å gjøre og ba vedkommende om å stå frem, skrev VG i 2018.

VAR PÅ HYTTETUREN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har politisk ansvar for håndteringen av metoo-sakene i Forsvaret, som har blitt rullet opp den siste tiden. I bakgrunnen står forsvarssjef Eirik Kristoffersen. (Heidi Molstad Andresen/NPK)

Refses rett før Sp-landsmøte

Kritikken fra Guri Rørtveit kommer få dager før Sps landsmøte i Trondheim. I fjor høst styrket landsstyret i Sp partiets retningslinjer for varsling om seksuell trakassering.

Det skjedde etter flere metoo-avsløringer og kritikk mot partiets håndtering av varsler i første halvdel av 2022 – blant annet i Vårt Land.

Rørtveit har tro på at partiets arbeid med retningslinjene kan bidra til endring, men mener det ikke er nok:

– Ledende personer i et politisk parti, på samme måte som i akademia og andre samfunnsområder, må vise i ord og handling at de arbeider med kultur og holdninger og forstår hvor sterkt slike ubehagelige hendelser faktisk slår, sier hun.

VAR PÅ HYTTETUREN: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) var én av ti deltakere på hytteturen i 2016. (Javad Parsa/NPK)

Deltok på skandale-hyttetur: – Sjokkerende at de er statsråder

Natt til søndag 8. april 2016 tikket sexmeldingen inn på telefonen til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Den ble sendt fra telefonen til én av ti personer som var på hyttetur i Sverige. Åtte av dem var Sp-politikere.

Blant dem var daværende Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram og Sp-nestleder Ola Borten Moe. Sistnevnte hadde vært i konflikt med Navarsete da hun var partileder.

I sin kronikk i Khrono kaller Guri Rørtveit meldingen for nedverdigende, latterliggjørende, sexistisk og kvinnefiendtlig.

– Veldig mange kvinner har opplevd tilsvarende ting. Etter metoo må man faktisk kunne forvente å bli forstått om hvor trakasserende en slik melding er, sier hun til Vårt Land.

«Mitt poeng er at slike hendelser ikke bare angår de som sender og mottar slike meldinger, men oppstår i en (u) kultur», utdyper Rørtveit senere per e-post.

– Derfor er det sjokkerende at akkurat disse to er utnevnt til statsråder uten at hendelsen er oppklart, sier hun til Vårt Land.

Bjørn Arild Gram og Ola Borten Moe vil ikke snakke

Siden mandag har Vårt Land prøvd å få svar på kritikken fra Bjørn Arild Gram og Ola Borten Moe. Verken ministrene eller rådgiverne deres har besvart Vårt Lands henvendelser.

Da Vårt Land tok kontakt med dem i Stortinget på onsdag, ville ingen av dem snakke med oss. Samme dag bekreftet statssekretær Lars Vangen (Sp) i Finansdepartementet at de to statsrådene har fått Vårt Lands e-post om saken.

MOTTAKEREN: I fjor vår ba tidligere Sp-leder, Liv Signe Navarsete, på ny avsenderen av «hyttetur-meldingen» om å stå fram. – Så lenge ingen tar ansvar, svekkes tilliten til alle, sa hun til NRK. (Erlend Berge)

Gjør det vanskelig å ha tillit til håndtering av metoo-saker

Fortsatt er det ukjent hvem som sendte meldingen. Dermed hefter den fortsatt ved dem alle, mener Guri Rørtveit.

«I min verden betyr det at ingen av dem bør få forfremmelser til sentrale maktposisjoner. [ …] Du er bare ikke kvalifisert når du deltar på hytteturer som ender i SMS-er av denne typen», skriver hun i Khrono.

– Er man ikke uskyldig til det motsatte er bevist, også som topp-politiker?

– Jo, og jeg ber ikke om straff, men å være minister krever stor tillit. Signalet i denne saken er at siden vi ikke vet hvem som sendte meldingen, kan vi late som om ingenting har skjedd. Det er ikke godt nok, svarer Rørtveit.

Hun mener – slik Ylva Bang i Vestland KrFU skriver i et innlegg i Vårt Land – at saken gjør det vanskelig å ha tillit til forsvarsminister Bjørn Arild Grams håndtering av metoo-avsløringene i Forsvaret.

– Forsvarsministeren har det politiske ansvaret for håndteringen av overgrepssaker i Forsvaret. Det er vanskelig å ha tillit til at metoo-situasjoner blir håndtert med tilstrekkelig forståelse av hva som er problemet, sier Rørtveit.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ingen kommentar til saken, opplyser statssekretær Halvard Hølleland (Ap).

