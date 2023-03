I debatten om Fosen-saken har statssekretær i Olje- og energidepartementet flere ganger vist til 40 prosent-tallet. Olje- og energiminister Terje Aasland sa før jul at Sametingets nei til nye utbygginger var «krevende», og viste til at så mye som 40 prosent av Norges areal regnes som reinbeiteareal.

Under Fosen-aksjonene viste statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) til de samme 40 prosentene for å understreke behovet for at vindkraft og reindrift kan sameksistere.

– I 40 prosent av Norge er det reindrift. I disse områdene trenger man også mer strøm, og mer rimelig tilgang på rikelig fornybar energi, sa Sæther i et innslag om Fosen-aksjonene på NRKs Helgemorgen søndag 26. februar.

Jeg får vondt langt inn i sjela av at statssekretærer og politikere på det nivået tillater seg på synke på et så lavt nivå og bruke sånne argumenter — Ella Marie Hætta Isaksen, artist, skuespiller og aksjonist

Fosen-aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen reagerte sterkt.

– Jeg hater det argumentet om at 40 prosent av Norge er reinbeiteareal. Jeg skal fortelle deg at 100 prosent av Sápmi er kolonisert av staten Norge. Jeg får vondt langt inn i sjela av at politikere på det nivået tillater seg på synke så lavt og bruke sånne argumenter, sa Hætta Isaksen til NRK.

Hun mener det uttrykker en kolonistisk tankegang, og truer unge samers tillit til staten og rettsstaten.

Misvisende

Kirsti Strøm Bull er jusprofessor emerita og har jobbet mye med samisk rett og naturressursrett. Hun mener det er helt misvisende å si at så mye som 40 prosent av Norges areal er reinbeiteareal.

– Dette er jo et geografisk område. De 40 prosentene angir området hvor reindriftsloven gjelder. Men det er ikke et beiteareal. Inne i dette området ligger en rekke byer, tettsteder, veier, jernbaner og landbruksareal med mer, sier Strøm Bull.

Hun har merket seg at NRKs programleder i Debatten 27. februar trakk fram samme poeng.

Strøm Bull synes Landbruksdirektoratet har formulert det klønete på sin nettside, der det står:

«Reindrift foregår i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Litt over 3.000 personer er tilknyttet den samiske reindriften, med om lag 215.000 dyr.»

Utgangspunktet er reindriftsloven paragraf 4: «Den samiske befolkningen har på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift (det samiske reinbeiteområdet).»

Langt mer enn reindrift

Widar Skogan er avdelingsdirektør for reindrift i Landbruksdirektoratet og skriver i en e-post at dersom en regner inn alt areal innenfor ytre grenser for reindriftsområder, utgjør dette om lag 40 prosent av landarealet i Norge.

– Men det betyr ikke at 40 prosent av landarealet er tilgjengelig for reinbeite, skriver Skogan.

Han lister opp hva som også befinner seg innenfor disse 40 prosent:

elver, vann, isbreer og fjell som ikke er egnet til reinbeite

veier, vindmølleparker, industriområder, hyttefelt og boligfelt

en god del jordbruk med dyrkete områder som reindrifta skal holde reinsdyrene borte fra

mye utmarksaktivitet som er forstyrrende for reindrifta

høye bestandsmål for rovdyr som er en kontinuerlig utfordring for reindrifta

Skogan understreker at for en næring basert på beitebruk må man vurdere hvordan summen av inngrep påvirker muligheten til å drive reindrift under skiftende klimatiske forhold gjennom året, og mellom år.

– Reindrifta har over mange år tilpasset seg inngrep i opprinnelige beitearealer. Lite tyder på at presset på reindriftsarealene vil bli mindre. I alle slike saker er det viktig å starte med en god planprosess. I noen saker kan en finne arealer som er mindre viktig for reindrifta og finne fram til avbøtende tiltak. I andre saker må inngrepet avvises, sier Skogan.

Kommunikasjonsrådgiver Henrik Ebne opplyser at det er sannsynlig at Landbruksdirektoratet vil endre teksten på sin nettside.

Skuffa over politikere

Inge Even Danielsen er styreleder for Norske Reindriftssamers Landsforbund, og reagerer på bruken av tallet 40 prosent.

– Jeg synes det er et sleivskudd. Det bekymrer meg at det brukes som et argument for at man kan ta mer av reinbeitearealet. Vi må huske på at ethvert inngrep kommer på toppen av det som har vært tidligere, sier Danielsen.

– Frykter du at argumentet skaper inntrykk av at reindriften står i veien for ny fornybar energi?

– Ja, jeg er skuffa over sentrale politikere som prøver å bygge opp under en illusjon om at reindrifta er en bremsekloss og fare for utbygging. Det er så feil som det kan bli. Det kan virke som noen ønsker at reindrifta, med den lille makta vi har, skal knebles.

Danielsen understreker at selv om kunnskapene om reindrift i forvaltningen har vært dårlige, begynner de å bli ganske i bra i flere departementer og i kommunene.

– At flere politikere ikke lytter til embetsverket sitt, er skummel utvikling, sier Danielsen.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) har følgende kommentar til hvordan Olje- og energidepartementet bruker 40 prosent-tallet:

– Departementet forholder seg til Landbruksdirektoratets tall, skriver hun i en e-post.

