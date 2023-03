Kirkesamfunn med 150 medlemmer får fire nye prester

Den Lutherske Kirke i Norge og Island ble grunnlagt i 2006 og beskriver seg selv som «en konfesjonell luthersk kirke som fastholder Bibelens ufeilbarlighet».

I en pressemelding skriver kirken at fire nye prester skal ordineres til tjeneste hos dem til sommeren.

– Dette er kjempebra, sier Torkild Masvie til Dagen.

Masvie er biskop i Den Lutherske Kirke i Norge og Island, og er den som skal ordinere de nye prestene i august.

Ifølge Dagen har kirkesamfunnet 150 medlemmer.

[ Han er teolog, homofil og lever i sølibat: – Homofile er vår tids hellige jomfruer ]

De fire nye prestene er:

Kjetil Homdal, som blir sokneprest i Ålesund.

Martin Olai Torsvik, som blir sokneprest i Trondheim.

Markus Snellmann, som blir sokneprest i Narvik/Svolvær.

Håvard Evensen, som blir stiftskapellan i Oslo.

NYE PRESTER: Markus Snellman (øverst til høyre), Martin Olai Torsvik, Håvard Evensen og Kjetil Homdal blir prester i Den Lutherske Kirke i Norge. (Privat / Den lutherske kirke i Norge)

Går fra månedlige til ukentlige gudstjenester

Ifølge kirkens nettsted har kirken ni menigheter og oppstartssteder, og har til nå hatt seks prester.

Dette skriver de at har vært en kraftig underbemanning, og at de nye prestene vil gjøre at de fire menighetene de skal inn i vil gå fra å ha månedlige gudstjenester, til å ha ukentlige gudstjenester.

Biskop Masvie sier til Dagen at han er glad for at menighetene nå skal få egne prester. Hittil har de fått besøk av en tilreisende prest.

– Når det er slik, kommer bare de som er frustrert andre steder til gudstjeneste. En må ha en ukentlig gudstjeneste hvis nye folk skal komme til tro, mener Masvie.

Markus Snellman er en av prestekandidatene. Han er svensktalende finne og opprinnelig læstadianer. Nå skal han bli prest i Narvik og Svolvær.

– Jeg valgte dette kirkesamfunnet ettersom det er en klassisk luthersk kirke som har fokus på å forkynne Kristus med ord og sakrament, sier han til Dagen.

Som andre prester i kirkesamfunnet skal han ha annet arbeid ved siden av prestejobben.