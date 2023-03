Kjerkol: 720 millioner kroner til fastlegeordningen

Kjerkol presenterte tirsdag det hun omtalte som en bred verktøykasse for å støtte fastlegeordningen.

– Vi styrker basistilskuddet på 720 millioner kroner i effekt for et helt år. Det øker kapasiteten og tilgjengeligheten for alle, sier Kjerkol.

Regjeringen lover å styrke basistilskuddet til fastlegeordningen for å sikker rekruttering og en stabil legedekning over hele landet.

– Vi aksepterer ikke en løsning hvor lommeboka eller postnummeret du bor på, avgjør om du får raskere eller bedre helsehjelp. Alle skal ha en fastlege å gå til, og derfor innfører vi en historisk satsing på fastlegeordningen i årets statsbudsjett, sier Kjerkol.

Endringene fører ifølge Kjerkol til at flere pasienter for et riktig tilbud, over hele landet.

– Fra 1. mai styrker vi basistilskuddet, og vi gjør det pasienttilpasset, sier hun og legger til at fastlegene som trenger mer penger for å dekke krevende pasientgrupper, skal få økt tilskudd.