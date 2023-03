EUs energireform skal hindre brå prissvingninger

Mens de siste årenes energikrise og tilhørende høye energipriser har ført til krisetiltak og støttepakker i mange europeiske land, håper EU-kommisjonen å komme fremtidige energikriser i forkjøpet med nye regler for strømmarkeder.

– Dagens modell har bidratt til et effektivt og velintegrert marked i flere tiår. Men begrensede leveranser globalt og Russlands manipulering av energimarkedene har gjort at mange forbrukere har fått mye høyere energiregninger. Nå tar vi grep som skal bedre stabiliteten og forutsigbarheten, sa energikommissær Kadri Simson da hun la fram planen tirsdag.

Rett til fastpris

Kommisjonen vil blant annet gi alle forbrukere rett til å velge fastprisavtale, rett til bedre informasjon om betingelsene og rett til å dele strøm man produserer selv – for eksempel med solceller på taket – med andre enn bare strømleverandøren.

Det foreslås også tiltak for å øke investeringene i fornybar energi og for å gi sårbare forbrukere bedre beskyttelse, slik at de ikke risikerer at strømmen kuttes.

– Til syvende og sist vil kostnadene for forbrukerne blir lavere. Dette kommer man til å merke i lommeboken, lovte en tjenestemann i kommisjonen under en gjennomgang av planen tidligere på tirsdagen.

Ingen frikobling fra gassprisene

Mange hadde ønsket seg en frikobling av strømprisene fra gassprisene, noe også kommisjonsleder Ursula von der Leyen antydet før planen ble lagt fram. Det er likevel ikke en del av forslaget, selv om langsiktige kontrakter vil gjøre forbrukerne mindre sårbare for kortsiktige prissvingninger.

Kommisjonen ønsker ikke å endre for mye på dagens markedsmodell og vil heller ikke at forbrukerne skal måtte vente i flere år på at medlemslandene og EU-parlamentet blir enige om nye regler.

– I beste fall er dette på plass til neste vinter. Det er muligheter for å få dette vedtatt raskt, sier tjenestemannen i kommisjonen.