NFI har tatt opp «Helt super»-saken med antirasistisk organisasjon

Det skriver NFI i en pressemelding mandag.

Under filmfestivalen i Berlin i februar, ble gallapremieren av den norske animerte barnefilmen «Helt super» avlyst i siste øyeblikk. Bakgrunnen var en henvendelse fra organisasjonen Artef til filmfestivalen like før premieren, med rasisme-anklager mot filmen.

I brevet til Artef ber NFI om avklaring på hvilket mandat Artef har til å gripe inn i programmering og oppsatte visninger på festivaler.

– Norsk filminstitutt er dypt bekymret for konsekvensene denne hendelsen kan ha for filmskaperes kunstneriske frihet og internasjonale festivalers redaksjonelle frihet og uavhengighet, heter det i brevet.

Brevet er sendt til Artef med kopi til Berlin-festivalen og 24 europeiske bransjeorganisasjoner, blant annet European Film Academy, European Film Market, European Film Promotion og European Producer`s Club.

Ifølge NFI har styret for European Film Academy (EFA) har behandlet brevet. I et svarbrev opplyser EFA at direktør Matthijs Wouter Knol trekker seg fra sine posisjoner i Artef, der han har vært en av tre direktører, og sittet i Artefs styringsgruppe.

