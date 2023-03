I dokumentet ber regjeringen om at domstolen avviser søksmål som minst fire homofile par har levert inn de siste månedene. Her ber de om at likekjønnede ekteskap blir godkjent på lik linje med heterofile ekteskap.

Justisdepartementet skriver at selv om det kan være ulike typer relasjoner i samfunnet, så bør den juridiske anerkjennelsen av ekteskap være forbeholdt forhold mellom en mann og en kvinne.