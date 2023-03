Minst 17 sivile drept i ny massakre i Kongo

– De brukte stikkvåpen og skyting til å likvidere befolkningen, sier Katembo Kahongya i landsbyen Kirindera i Beni-regionen søndag

Han forteller også at angriperne satte fyr på hus.

En av innbyggerne opplyser at de væpnede mennene angrep mennesker i et hotell og på en helseklinikk før de ble jaget av gårde.

For få dager siden ble over 40 mennesker massakrert i to andre landsbyer i området. IS har tatt ansvaret for angrepet og sagt at det var rettet mot kristne.

I forrige uke lovet USA en dusør på 5 millioner dollar for informasjon som kan lede til at ADF-lederen Seka Musa Baluku blir tatt.