Rundt 1.000 mennesker brakt til Italia etter å ha blitt reddet i Middelhavet

Den italienske kystvakten antydet fredag at en redningsaksjon var i gang etter at det ble meldt om tre båter som lå og drev ved kysten av Italia. En av dem ble observert sør for byen Crotone sør i Italia, mens de to andre ble sett enda lenger sør utenfor Roccella Ionica.

Videoer som kystvakten publiserte fredag, viser en fiskebåt som vipper fra side til side i høy sjø, og som blir trukket av en slepebåt. Flere titall mennesker står på dekk. De i alt 487 personene om bord ble alle brakt trygt til Crotone tidlig lørdag morgen, melder italienske medier.

Samtidig la et skip fra kystvakten til ved havnen i Reggio Calabria med 584 mennesker om bord. De ble reddet i flere forskjellige redningsoperasjoner, melder nyhetsbyrået Ansa.

De rundt 1.000 menneskene ble reddet samme dag som enda et lik ble oppdaget etter at en trebåt ble slått i stykker mot et rev rett utenfor den italienske kysten 26. februar. Dermed er i alt 74 mennesker funnet døde.

Italienske myndigheter har fått kritikk for ikke å ha grepet inn raskt nok da båten ble oppdaget. To redningsbåter skal ha avbrutt redningsaksjonen som følge av dårlig vær.