Den katolske kirke i Tyskland kan velsigne likekjønnede par fra 2026

Tysklands katolske kirke vil formelt være i stand til å holde seremonier der de velsigner homofile og lesbiske par fra mars 2026, ifølge et nytt vedtak.

Beslutningen fredag ble fattet av en forsamling som jobber med reform av den katolske kirken. Av Synodal-forsamlingens 202 medlemmer stemte 176 for forslaget. 14 stemte nei, mens 12 avsto fra å stemme.

De tre årene fram til endringen trer i kraft, skal brukes til å jobbe med det liturgiske formatet på seremonien sammen med biskopene.

Det å åpne for velsignelsesseremonier for likekjønnede par, er et nøkkelkrav i kirkens reformprosess. Den har pågått siden 2019 og anses som en lakmustest for Den katolske kirkens evne til reform i Tyskland.

I februar i fjor besluttet et flertall av katolske kirkeledere i Tyskland at de støtter velsignelse av likekjønnede partnerskap, ansettelse av gifte prester og utnevnelse av kvinnelige diakoner.

Tradisjonelt er Den katolske kirke imot homofilt ekteskap. Kirken er sterk i Tyskland. I 2019 var 22,6 millioner registrert som medlemmer av Tysklands katolske kirke. Det utgjør drøyt 27 prosent av landets befolkning.