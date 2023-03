Støre: – Helt åpent hva som vil skje med vindmøllene på Fosen

– Det vi må diskutere, er avbøtende tiltak. Det er vi i tett dialog om nå. Jeg har hørt og sett en lang liste med tiltak, sier han til NTB.

– Men det første avbøtende tiltaket er at vi nå i praksis viser at vi lytter til de erfaringene reindriftssamene har, sier statsministeren.

Støre kom onsdag til Finnmark. Torsdag skal han både møte reindriftssamer og Sametinget og sametingspresident Silje Karine Muotka.

Vi ha bedre prosesser

Møtet har vært planlagt i månedsvis, men de illsinte Fosen-demonstrasjonene i forrige uke har gjort striden mellom samiske interesser og næringsinteresser brennaktuell. I Finnmark står konfliktsakene i kø.

Nå vil Støre gjøre sitt for å dempe gemyttene. Fosen-saken står høyt på dagsordenen på møtet i Sametinget.

– Det jeg først og fremst vil ta opp, er hvordan man kan få bedre prosesser rundt areal, kraft og nett, og hensynet til næringer som reindrift og kystfiske, sier Støre.

For Støre handler det om å finne balansen mellom tradisjonelle og moderne næringer.

– Regjeringen har fått mye kritikk for måten Fosen-saken er blitt håndtert på. Blant annet blir det hevdet at dere har demonstrert «politisk hjelpeløshet». Det tok 507 dager før dere beklaget. Burde dere ha gjort det tidligere?

– Det er jo en litt teoretisk problemstilling. Vi har som sagt arbeidet med denne saken siden to uker etter at vi kom i regjering, med mål om å legge grunnlaget for et nytt forvaltningsvedtak som kan rette opp det høyesterettsdommen peker på, sier Støre.

– Naturlig å beklage nå

– I lys av den oppmerksomheten og det engasjementet som har vært de siste ukene, var det helt naturlig for oss å beklage for reindriftssamene – at det ble gjort et vedtak i 2013 som i sin konsekvens vil bryte deres menneskerettigheter, føyer han til.

– Men hvorfor kom ikke beklagelsen tidligere?

– Det kan jeg egentlig ikke kommentere, annet enn at vi har vært fullt klar over alvoret i saken. Det er jo ikke vanlig å beklage domstolsbeslutninger, men her var det, slik omstendighetene og engasjementet var, naturlig å gjøre det.

En beklagelse på et tidligere tidspunkt ville uansett ikke gjort noen forskjell, mener Støre.

– Jeg opplever jo at engasjementet kom fordi dette har dratt ut i tid. Og det forstår jeg. Og både olje- og energiminister Terje Aasland og jeg har understreket at vi gjerne skulle sette at dette hadde gått fortere. Men det bunner jo også i en reell uenighet og uklarhet rundt hva som må utredes for å fatte et nytt vedtak eller komme til en enighet, sier Støre.





(©NTB)