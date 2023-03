Over 150 barn forlatt i utlandet, ba om hjelp til å komme tilbake til Norge

Dette skjer etter at de har blitt tatt med til foreldrenes hjemland der de har blitt fratatt passene og nektet hjemreise, melder NRK.

– Det kan dreie seg om et ønske om å styrke barnas tilhørighet til foreldrenes kultur, og at de skal gå på skole i utlandet. Elles så kan det handle om å få en ungdom ut av et dårlig miljø med rus og kriminalitet. Det sier Morten Tjessem, spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Amman i Jordan.

Norge har slike spesialutsendinger ved fire ambassader, Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi.

I fjor registrerte de over 150 saker, der unge, de fleste under 18 år, ber ambassaden om hjelp fordi de er ufrivillig i landet.

– Dette kan også handle om å hindre at barn blir sosialt integrert i det norske samfunnet, sier Tjessem.

Egne spesialutsendinger for integrering ved fire ambassader var ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

(©NTB)